ODTÜ'nün Ev Sahipliği Yapacağı Investart 2018 7 Nisan'da!

Türkiye girişimcilik ekosistemini geliştirme hedefiyle çalışan ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu, 7 Nisan 2018’de Investart etkinliğiyle girişimcilere kendilerini kanıtlama fırsatı veriyor.

Investart, fikri olan katılımcıların takım arkadaşlarını bulduğu ve devamında ODTÜ GGT mentorlarıyla projelerini geliştirmeleri sağlanan Find Your Co-Founder etkinliğinin devamı niteliğinde düzenlenen bir yarışma olacak. Teknoloji ve oyun alanları üzerine gerçekleşecek yarışmada jüri karşısında sunumlarını yapan takımlar çeşitli ödüller kazanma fırsatı yakalayacaklar.

ODTÜ Teknokent desteği ile gerçekleşecek Investart yarışması katılımcıları YFYİ(Yeni Fikirler Yeni İşler) yarışmasına katılım önceliği elde edecekler. Alanlarında dereceye giren takımlar Growth Circuit’ten hızlandırma programı, Startup Holiday büyük finaline katılım hakkı ve Amelos’tan özel mentor desteği kazanacak.

Son başvuru tarihi 3 Nisan olan etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru gerçekleştirmek için investart.odtuggt.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.