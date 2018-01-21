Ödül Avcısı Fotoğrafçıların Yaptıkları Sahtekarlık Görüntüsü

Fotoğraf muhabirliği konusunda adını dünyaya duyurmuş olan Ahmed M. Ahad bir grup ödül avcısı fotoğrafçının Bangladeş’te yaptığı meslek ayıbını gözler önüne seren bir video yayınladı.

Dünyanın her köşesinde neredeyse her gün katılıma açık olan yüzlerce fotoğrafçılık yarışması var. Bu yarışmalardan bazıları o kadar prestijlidir ki, bir fotoğrafçının hayatını baştan sona değiştirecek niteliğe sahiptir. Söz konusu yarışmalar sadece para ödülleriyle de sınırlı değil. Bir fotoğrafçı, Natinal Geographic’ten ödül aldığı taktirde zaten iş teklifleri almaya başlıyor.

Durum böyle olunca, bazı fırsatçı fotoğrafçılar da ödüllerin peşinden koşmak için hiç de adil olmayan yöntemlere başvuruyorlar.

Associated Press muhabiri Ahmed. M. Ahad, Bangledeş’te çektiği bu videoyu Facebook hesabı üzerinden paylaştı:

Bir tren istasyonunda, trenin açık penceresinden dışarıya uzanmış bir gencin dua ettiği anı çeken fotoğrafçıların, ufak çaplı bir prodüksiyonla bu işi yaptıkları anlaşılıyor. Yani çekilen kare, baştan sona planlanmış bir kare. Bu tarz fotoğrafların yarıştığı etkinlikler foto muhabirlik üzerine yapıldığı için, çekilen fotoğrafların düzmece olmaması gerekir. Her kare bir haber niteliği taşımak zorundadır.

Ahad, bu girişimlerin gazetecilik ve fotoğrafçılık etiğini yerle bir ettiğini söylüyor. Ödül avcılığının meslek itibarını da zedelediğini söyleyen Ahad, Bangladeş gibi ülkelere bu amaçla her yıl yüzlerce insanın geldiğini belirtiyor.

Ahad’ın bu açıklamaları, medyaya duyulan güven hakkında bazı şeyleri de sorgulamamıza yol açıyor. Yapılan haberler ve görüntüler, güvenilir kaynaklardan gelseler dahi içerik olarak sorgulanmalıdır. Bir habere inanmanız için, en az 3 kaynaktan doğrulanması ilkesini aklımızdan çıkartmamak gerekiyor.

