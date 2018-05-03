Ödüllü NASA Yarışmasında Sistem Hacklendi!

Dünyanın en büyük kurumlarından biri olsanız dahi, hackerlar sınır tanımıyor. Hacker'lar, bu sefer de NASA'nın düzenlediği yarışmayı hackledi.

Dünyanın en büyük kurumlarından birisi olan NASA, Washington DC’de liseler için uzay programı gezi ödüllü bir yarışma düzenledi. Yarışmaya birçok liseli genç gibi üç siyahi kız grubundan oluşan bir ekip de katıldı. Yarışmada açık ara önce olan siyahi kızlar, bir anda sistemin kapanması ile neye uğradıklarını şaşırdılar. Hal böyle olunca da kızların siyahî olmasından kaynaklı olarak akıllara, ırkçı hackerlar geldi.

Bria Snell, Hindistan Skinner ve Mikayla Sharrieff’dan oluşan ekip, kamu deneklerinin su sitemlerini, filtrasyon kavanozları yolu ile arındırmaya yönelik bir proje yapıyordu. Yarı final raundu tamamlandıktan sonra genç kızlar, %78 oy çoğunluğu ile yarışmayı önde sürdürüyordu. Ancak açık ara önde ilerleyen kızlar, sistemin hacklenmesi ile bir anda geri basamaklara düştüler.

Duruma tepki gösteren birçok insan, bu gençlerin hakkını aramak ve onları tekrar öne taşımak için harekete geçti. Sistemin hacklenmesi ile düşen oy sayıları, NASA’nın da kararına göre dikkate alınmayarak adalet sağlanacaktı. Konunun ardından açıklama yapan NASA, talihsiz bir olay yaşamış olunsa da,sonucun adaleti sağlayacak şekilde oluşturulacağını belirtti.