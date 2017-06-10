Of of of! Black Panthter Filminden İlk Fragman!

Marvel Sinematik Evreni'nin çiçeği burnunda kahramanlarından Black Panther, kendi filminin ilk fragmanı ile karşımızda.

Sinematik evreninde adım adım en büyük şey olan 'Infinity War'a doğru giden Marvel'ın bu yolda en önemli filmlerinden biri olan Black Panther'den ilk fragman geldi. İlk olarak Captain America: Civil War filminde karşımıza çıkan Chadwick Boseman'ın hayat verdiği Black Panther karakteri, Infinity War zamanında da Avengers'ın en önemli üyelerinden biri olacak.

Filmden gelen ilk fragman oldukça sağlam:

Kadrosunda Michael B.Jordan, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Forest Whitaker ve Martin Freeman gibi isimleri de bulunduran Black Panther, 16 Şubat 2018'de vizyona girecek. Şu an için Marvel'ın diğer filmlerine nazaran Black Panther çok fazla konuşulmuyor ancak filmin gişede sağlam bir başarı ile sürpriz yaparak beklentilerin üstüne çıkması bizi çok da şaşırtmaz.