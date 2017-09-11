Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan Office 365 macOS kullanan kişiler için araç çubuğu ekledi. Birçok işlevsel özelliği bulunan araç çubuğu, yaptığınız projelerde sizlere zaman kazandıracak.

Genellikle ofis programları kullanan bir kişi için zaman kullanımı oldukça önemlidir. Kısa bir süre içinde e-postaları yanıtlayıp, gerekli belgeleri kontrol etmek onlara büyük zaman kazandırır. Bilgisayar dosyalarınız arasında kaybolan sunumlarınızı ararken zaman kaybetmek yerine tek tıkla açılan bir araç çubuğundan kolayca sunumlarınıza ulaşabilirsiniz. Artık günün koşuşturmasında unuttuğunuz etkinlikleri hatırlatacak ve bütün Office 365 dosyalarınıza ulaşabileceğiniz bir araç çubuğu var. Şu an macOS kullanıcıları için kullanımı mümkün olan My Workspace isimli araç çubuğu, işlerinizi oldukça kolaylaştıracak gibi gözüküyor.

My Workspace ile ofis programları kullanan MacBook kullanıcılar, tek tıkla bütün belgelerine ulaşabilecekler. Yeni eklenen araç çubuğu Office 365'in işlevlerini hızlı bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca Skype üzerinden görüşmelerinizi yapabilmenize olanak sağlayan bu araç çubuğuna çok kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ekranın üstünde yer alan kısayolu ile her zaman bir tık uzağınızda. Bir Microsoft Garaj Projesi olan bu uygulamayı buraya tıklayarak ücretsiz indirebilirsiniz.