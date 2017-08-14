Hochu Rayu isimli Ukrayna merkezli şirket, ofis gürültüsünden uzaklaşmak isteyen kişiler için özel bir ses geçirmeyen başlık geliştirdi.

Ofiste çalışırken bir yandan iş arkadaşlarınızın konuşmaları, diğer yandan çalan telefonlar konsantrasyonunuzu ciddi şekilde düşürebilir. Hochu Rayu, birazcık sessizlik için görünüşünü önemsemeyecek kişilere özel bir başlık tasarladı: Helmfon.

Helmfon, büyük boyutlarından dolayı çok kullanışlı değil, ancak ofis gürültüsünden kurtulmak için birebir. Akıllı telefonunuzu koyabilmeniz için bir bölmesi var, ayrıca bir kulaklık ve mikrofona da sahip. Böylece çalışmaya devam ettiğiniz sırada iş arkadaşlarınızın sohbetlerini dinlemek zorunda kalmazsınız.

Ürün, kullandığınız esnada iş arkadaşlarınız ile Skype üzerinden iletişim kurabilmenize imkan sağlıyor. Böylece hem sessiz bir ortama sahip oluyorsunuz hem de gerektiğinde iş arkadaşlarınızla bilgi alış verişinde bulunabiliyorsunuz.

Helmfon henüz bir prototip. Şirket, üzerinde testler yapmaya ve ürünü geliştirmeye devam ediyor. Boyutunun küçültülüp özelliklerinin artması halinde Helmfon, onlarca çalışanın bulunduğu ofislerde çok kullanılan bir cihaz olacaktır.