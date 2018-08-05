Ofisteki Masanız Tahmin Ettiğinizden Çok Daha Pis Olabilir

Ofis gibi ortak kullanımın yoğun düzeyde olduğu ortamlar, mikroorganizmalar için mükemmel bir yaşam alanı. Peki ofis masanız sizce ne kadar pis?

Ortalama bir ofis masasının klozet kapağından 400 kat daha fazla bakteri barındırdığını biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz, ki bu da birçok ofis çalışanının risk altında olduğunu gösteriyor. Arizona Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, insanların en yaygın bakteri kaynağı olduğunu ortaya koydu. Buna ek olarak, erkeklerin masalarında, bilgisayarlarında, klavyelerinde ve çekmecelerinde kadınlarınkine oranla 4 kat daha fazla bakteriye rastlanmış.

Telefonunuzu Temizleyin

Bir ofiste bulunan en büyük mikroorganizma kaynağı şüphesiz insan. Bilgisayar klavye ve faresi ise ortak kullanılan araçlar ise en büyük riske sahip şeyler olarak öne çıkıyor. Cep telefonlarının da durumu hiç iç açıcı değil. Cep telefonuyla konuşurken onu ağız ve kulağımızın oldukça yakınına getiriyoruz. Bu durum ise riski en üst düzeye çıkarıyor.

Çeşitli araştırmalar cep telefonlarındaki bakteri sayılarını farklı seviyelerde bulsa da bu konuda sizlere aktarabileceğimiz en somut bilgi olarak, bu cihazların ortalama bir klozet kapağından 10 kat daha fazla bakteriye ev sahipliği yaptığını gösterebiliriz.

Basılı İçeriklere Dikkat

Son yıllarda çoğu evrak dijital ortama geçiş yapmış olsa da zaman zaman kağıtlarla haşır neşir olmamız gerekebiliyor. Ortak kullanılan kitap, gazete ve dergiler de risk grubunda. Özellikle hastane gibi yerlerde dergi ve benzerlerinden uzak durmakta fayda var.

Kalemler de Risk Taşıyor

Bir ofiste ortak kullanılan nesnelerin başında kalemler gelir. Kalemlerin arkasını çiğneme gibi bir alışkanlığınız varsa tekrar düşünün. Bizden size küçük bir tavsiye: Herkes ellerini yeterince yıkamıyor olabilir.