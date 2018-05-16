Yaşanan skandallar sonrası sosyal medya devi Facebook ve kurucusu Mark Zuckerberg, şüphesiz ki büyük bir itibar zedelenmesi yaşadı. Şimdilerde adı San Francisco Hastanesine ilişkilendirilen Zuckerberg, hemşirelerin öfkeli protestolarına neden oldu.

Son yaşanan skandallar öncesi büyük bir saygınlığa ve servete sahip olan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şimdilerde şüphesiz ki bir itibar kaybı yaşıyor. Öyle ki Priscilla Chan ve Mark Zuckerberg San Francisco Hastanesi ve Travma Merkezi’nin başında adı bulunan Zuckerberg, hemşirelerin öfkeli protestoları sonucu kaldırılmak istendi.

Hastaların hastaneyi, Facebook ve Mark Zurckerberg ile ilişkilendirebileceğini ve bunun hastaneye itibar kaybı ve güvensizlik sağlayacağını iddia eden hastane görevlileri, Zuckerberg adı ile anılmaktan endişe duyduklarının altını çizdiler. Sonrasında hastane isminin üzerine bantlar çekerek tepkilerini gösteren hemşirelerin protestoları ise birçok kişi tarafından izlenildi.

Cumartesi günü gerçekleşen olay sonrası Business Insider'e konuşan hemşire Sasha Cuttler, “Dünyaya büyük zararı dokunmuş bu kişinin adıyla anılmak uygunsuz bir durumdur” dedi. Hastanenin adına neden Facebook CEO’su ve eşinin adının verildiğini merak ediyorsanız, cevabı aslında çok basit. Hastaneye 75 milyon dolar bağışta bulunan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ün adı hastanenin başına eklenmese olmazdı tabii.

Öte yandan 2015 yılında değiştirilen hastane isminin daha önce bu tarz tepkilere neden olmadığını da söylemekte yarar var. Cambridge Analytica skandalları sosyal medya devini ve CEO’yu öylesine etkilemişti ki, adeta insanlar artık bu ismi duymaya bile tahammül edemiyordu. Konu hakkında konuşan ve eski bir hastane çalışanı olan John Avalos, “Şu an bildiğimiz şeyleri 2015 yılında biliyor olsaydık, bağışı kabul etmezdik” ifadelerinde bulundu.

Mark Zuckerberg’ün ise tüm bu protesto ve yorumlara tepki vermemesi bir yana dursun, hastanenin yeni ismi için öneriler gelmeye başladı bile. Şehir çapında oylamayla belirlenecek hastane ismi, sanıyorum ki öfkeli hemşireleri yatıştıracaktır.