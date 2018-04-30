Öğle Uykusu, Öğrencileri ve Çalışanları Olumlu Etkiliyor

Yapılan yeni çalışmalara gösteriyor ki öğrencilerin öğle aralarında uyuması öğrenmelerine ve gelişmelerine fazlaca yardımcı oluyor.

Uykunun hafızamızı güçlendirmeye yardımcı olduğunu ve uyku eksikliğinin bilişsel yeteneklerimizi etkileyebileceğini zaten biliyoruz. Ancak Delaware ve Pennsylvania Üniversitelerindeki araştırmacılar, özellikle gün içindeki kestirmelerin ergenlerde nasıl etkileri olduğunu merak ettiler.

Ergenlik yıllarında, gerek okulların gerek ailelerin fazlaca talepleri nedeniyle sürekli baskı altında. Öğrenme, davranış ve duygu kontrolü için gerekli olan nörokognitif fonksiyonlar bu dönemler aşırı dozdadır ancak yeterli değildir, bu durumda bir takım gelişim bozukluklarına sebep olabilir.

Araştırmacılar, öğle uykusunun birer kültürel etkinlik olduğu Çin'i incelediler. Çalışmalar en iyi uyku zamanını ve uyku miktarını bulmaya çalışmak için uyku sıklığını ve sürelerini incelemeye yönelikti.



Sonuç ise olumluydu. Araştırmacılar, haftada beş gün, yedi gün öğlen uyuyunca işlerinde ya da okullarında daha iyi performans gösterdiklerini tespit ettiler. En verimli uyku miktarı ise 30 ila 60 dakika arasındaydı, ancak saat 16'dan sonra uyumak hiç verimli değildi.

Bilim insanları, bu araştırmanın gözlemsel olduğunu ve araştırmanın tam olarak doğrulanmadığını kabul etmektedir, ancak uykunun da mevcut okul saatleri ve programlarının öğrencilerin öğrenmesini etkilediği de tartışmasız bir gerçek.