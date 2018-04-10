Oğlunu 20 Yıl Boyunca Kafeste Tutan Baba Tutuklandı

Japonya’da oğlunu 20 yıl boyunca bir kafeste tutup, dışarıyla tüm bağlantısını kesen 73 yaşındaki baba “kişinin hürriyetini elinden alma” suçundan dolayı tutuklandı.

Japonya’da yaşayan 73 yaşındaki bir adam, duyanların kanını donduracak bir nedenden dolayı tutuklandı. 73 yaşındaki babanın, oğlunu 20 yıldan beri ahşap bir kafesin içinde tuttuğu anlaşıldı. Kamu yayıncısı NHK’ya konuşan yetkililer, Yoşitane Yamasaki isimli adamın 22 yaşındaki oğlunu akıl sağlığı problemleri yaşadığı ve bazen şiddete başvurduğu için 20 yıl boyunca ahşap bir kafeste tuttuğu açıklandı.

Şu anda 42 yaşında olan oğul, 20 yılını bir metre yüksekliği ve iki metre genişliği olan bir kafesin içinde geçirdi. Santa kentinin yakınlarındaki bir evin kulübesinde tutulan çocuk, bunca yılın ardından Ocak 2018’de kurtarıldı.

Kurtarıldıktan sonra bir bakım evine götürülen çocuğun 16 yaşında akıl sağlığında problemler yaşamaya, bu yıllardan beri de babası tarafından hapsedilmeye başladığı belirtildi. Çocuğunu hapseden baba, tüm bu suçlamaları büyük bir soğukkanlılıkla kabul etti. Oğlunu her gün düzenli olarak beslediğini ve iki günde bir duş almasına izin verdiğini belirten Yamasaki, şu anda cezaevinde tutuluyor.

Bu sene ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 13 çocuğunu zincirlere bağlayarak esir eden çiftin haberleri çıkmıştı. 2 yaşından 29 yaşına kadar toplamda 13 çocuğu esir eden bu çift, iddialara göre çocuklara işkence edip istismarda bulunmuşlar. Hem ABD, hem de Japonya’da yaşanan bu olaylar, “kişinin hürriyetini elinden alma” suçlamasına giriyor.