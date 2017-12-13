Öğrenciler, 60 Yıllık Bir Uzay Radyasyon Gizemini Çözdü

Van Allen Kuşağı içindeki yüklü elektronların kökeni, Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki bir grup öğrenci tarafından çözüldü.

Van Allen Kuşakları, gezegenimizi çevreleyen manyetik alanı sayesinde yerinde tutulan enerji parçacıklarından oluşan bir alandır. Bu radyasyon kayışları yüklü parçacıkları yakalar ve bizi alanın zararlı radyasyonlardan korur. Van Allen Kuşakları hakkında henüz çözülmediğimiz pek çok gizem var, ancak Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki öğrenciler 60 yıl öncesine dayanan bir problemi çözdü.

Öğrenciler Dünya'nın radyasyon kuşağının iç bölgelerinde bulunan enerji parçacıkların arkasındaki gizemi açığa çıkardı. Bilim adamları, bu alanlardaki aşırı yüklü protonların, kozmik ışınlar Dünya atmosferinde nötronlara çarptığında meydana gelen albedo nötron çürümesinden kaynaklandığına dair uzun zaman önce bir teori geliştirdi. Ancak bu teoriyi ortaya atan bilim adamları, Kuşakların iç kenarındaki elektronları örttüğünü tahmin edemedi.

Bu gizemin çözülmesi tatmin edici, özellikle de bu yüklü parçacıkların uzay yolculuğu üzerinde pratik bir etkisi var. Çünkü hem uydular hem de astronotlar için Ay’a, Mars'a ve ötesine seyahat etme konusunda tehlike oluşturuyorlar. Bu parçacıkların nereden geldiğini anlamak onların neden olacağı sonuçları tahmin etmemize yardımcı olabilir.

Ancak bu keşif, yapıldığı yol nedeni ile de dikkat çekiyor. Lise ve Üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulan küçük uydu CubeSats sayesinde bu keşif yapıldı. NSF yardımı ile finanse edilen özel uydu lise ve üniversite öğrencileri tarafından, düşük bütçesi sayesinde daha erişilebilir hale gelmesi ile yakın gelecekte bunun gibi daha birçok buluşun gerçekleştiğini görebiliriz.