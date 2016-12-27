Öğrencileri Şimdiden İsyan Ettiren LYS’nin Açık Uçlu Soru Sistemi İçin İmza Kampanyası Başlatıldı!

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yaptığı açıklama ile ilerleyen zamanlarda açık uçlu soru sistemine geçileceğini açıkladı. Peki nedir bu sistem ve ne zaman geçilecek?

YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç’ın açıklamalarının ardından yine bir yeni sınav sistemiyle karşılaşacağız. Bu sefer soruların ‘açık uçlu’ olacağı belirtiliyor. Peki bu sorular, tam olarak hangi anlama karşılık geliyor?

Açık uçlu soru, basitçe ‘evet’ ya da ‘hayır’ olarak cevaplanamayan, şıkları bulunmayan klasik yazılı soruları ifade eden bir soru tipidir. Yani bu soruyla öğrencinin duygu ve düşüncelerine analiz yoluyla ulaşılmak istenir. Bu sorular, klasik sınav yapan öğretmenlerin genelde son sorusu olurlar.

Peki neden böyle bir uygulamaya geçildi? YÖK Başkanı Yekta Saraç, 15 Temmuz olaylarından sonra yükseköğretim kurumlarını temizlemeye çalıştıklarını ve öğretmenlik bölümü için başarı sıralaması getireceklerini söyledi. Bunun için de başarı sıralamasına 240 bin sınırının çizileceğini belirtti. Prof. Saraç, açık uçlu soru için de şu açıklamada bulundu: "Üniversiteye girişteki ikinci aşama olan LYS'de öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak şekilde az sayıda soru sorulacağını ifade edebilirim. Öğrencilerimizi hiçbir şekilde tedirginliğe sevk etmemiz lazım. Açık uçlu soruya yavaş yavaş geçilecek. Bu bağlamda öğrencilerimizin açık uçlu sorularla tanışmasını istiyoruz.”

Twitter'da bununla ilgili açılan #LYSUygulamasıSeneye hashtag'iyle öğrenciler, söz konusu sistemin şu an gelmesini istemediklerini dile getirdiler. Ayrıca change.org'ta da 'ÖSYM'DE AÇIK UÇLU SORULAR SORULMASIN' adlı bir kampanya başlatıldı. Katılmak isteyenler, bağlantıya şuradan ulaşabilirler.