Beyin Dalgalarını Ölçen Cihaz, Eğitime Katkı Sağlayacak

BrainCo’nun Ces 2018 de tanıttığı cihaz, öğrencilerin konsantrasyonunu ölçerek öğretmenlere hangi yöntemin daha etkili olduğu hakkında bilgi verecek.

Sayısız bilim adamı insan beyninin nasıl çalıştığını yıllarca araştırmış olsa da, beyin tarafından toplanan bilgilere konsantrasyonun etkisi üzerinde yeterince araştırma yapılmıştır. Massachusetts merkezli yeni bir firma olan BrainCo tam olarak bunun üzerine, yani öğrenme sırasındaki konsantrasyon etkileri üzerine araştırmalar yapıyor ve CES 2018’de bununla ilgili bir cihaz da tanıttı.

BrainCo, beyindeki elektriği izlemek için EEG (Elektroensefalografi ya da Beyin Çizgesi Yöntemi) benzeri bir yöntem kullanarak, insanların dikkat düzeylerini ölçecek bir yol buldu. Daha sonra dikkat dalgalarını ölçen taç şeklinde bir cihaz geliştiren BrainCo; öğretmenlere, öğrencilerin hangi konulara ve eğitim yöntemlerine ilgi duyduğunu göstererek etkili bir sınıf ortamı oluşturmayı hedefliyor.

BrainCo araştırmacısı Max Newlon,”Eğitimin iyileştirilmesinde çok önemli 2 unsur var. Birincisi eğitim için harcanan zaman, ikincisi ise öğretim kalitesidir. Biz ise öğrencilerin beyninde gerçekleşen aktiviteyi ölçerek üçünçü bir unsur daha sunmak istiyoruz.”dedi.

Beyin sinyallerini ölçen cihazı kullanan öğretmenler, büyük bir sınıfta anlatılan konuyu kaç öğrencinin dikkatle dinlediğini gözlemleyebilecekler. Eğitime büyük sınıf atlatacak bu cihaz eğer yaygın olarak kullanılırsa başarısız bazı öğrencilerinde, geri kazanılabileceğini düşünüyorum. Peki, sizce Türkiye’de bu cihazlar kullanılırsa faydalı olur mu?