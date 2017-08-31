Zaman ve mekandan bağımsız, öğrencilerin sorularını öğretmenlerine gönderebildiği, öğretmenin ise çözümü ister telefonundan, ister tabletinden, ister akıllı tahtadan yapabildiği, çözülen tüm soruların, ders ,konu ve seviye bazında kategoriler ayrılıp istenilen heryerden izlenebildiği yeni nesil bir platformu olan sorunvarmi.com'dan bahsettik.

Öğrenciler aklına takılan soruları cep telefonundan fotoğraflayarak sisteme yükler. Bildirim gitmesini istediği öğretmeni ya da öğretmenlerini seçer. Soru İlgili Öğretmenlerin sayfasına kaydolur ve öğretmenlere bildirim gider. Öğretmen sorunun çözümünü Sistem Üzerindeki özel soru çözüm editörünü kullanarak, sesli ya da sessiz olarak kaydeder. Öğrenci, sorusunun çözüldüğüne dair bildirim alır ve aklına takılan sorusunun cevabını almış ve yapamadığı soruların çözümlerini arşivlemiş olur. Çözülen tüm sorular, Sorunvarmi.com platformunu kullanan kurumdaki tüm öğrenciler tarafından izlenebilir, favoriye alınabilir. Öğrenci soruyu arkadaşlarının da çözmesini isteyebilir.

Öğrenciler ve Öğretmenler sistemde çözülen tüm sorulara ulaşabilir. Öğretmenler öğrencilere ödev gönderebilir, sisteme soru yükleyebilir ve kendi soru havuzunu oluşturabilir ve tekrar tekrar aynı soruları çözmek zorunda kalmaz, konu görseli yükleyip üzerinde konu anlatımı yapabilir. Akıllı tahtalar ya da projeksiyonla öğrencilere çözülmüş soruları izletebilir ya da sınıf içi etkinliği yapabilir . Gelişmiş filtreleme sayesinde istediği soruya kolayca ulaşabilir. Kurum, öğretmenin ve öğrencinin performansını izleyebilir, tüm öğretmenlere ve öğrencilere duyuru yapabilir, kurum içindeki en çok soru çözen öğretmen, en çok soru çözen öğrenci, en çok soru yükleyen öğrenci, en çok soru yüklenen branş ve bunun gibi birçok istatistiki bilgiye ulaşabilir. Kurum içi soru havuzu oluşur. Tekrar tekrar aynı soruları çözmek yerine , farklı sorulara ve çözümlere ulaşırsınız.

Sorunvarmi.com platformu kurumunuzun başarısını, gözle görülür bir şekilde arttıracaktır.

Bireysel öğrenci kaydı yoktur. Sistemi kullanabilmek için önce okulunuzun kaydının yapılması gereklidir.

Görüş ,Öneri, Ücretsiz deneme sürümü ve Kurum kaydı için iletişime geçiniz.

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