Geçtiğimiz günlerde ABD’li bir öğretmenin sosyal medyada viral şekilde yayılan öğrencileriyle selamlaşma videosunun bir benzeri de Türkiye’den çıktı, fakat bizimkisi biraz daha ‘değişik’ olmuş. :)

Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta sosyal medyada ABD’li bir öğretmenin öğrencilerini motive etmek amacıyla sınıfa girmeden önce hepsiyle tek tek selamlaştığı bir video, viral olarak yayılmıştı. Oldukça sempatik görünen videoda öğretmen, her bir öğrencisiyle farklı şekillerde selamlaşıyordu. Bu videonun bir de yerli versiyonu çekildi.

Eğlence amaçlı olduğunu üstüne basa basa belirtmemiz gereken videoda öğretmen, öğrencilerini ‘haddinden fazla samimi’ şekilde selamlıyor :) Dün gece saatlerinde paylaşılan video, haberi hazırladığımız ana kadar 13 binden fazla beğeni ve 3500’den fazla paylaşım sayılarına ulaşmış.