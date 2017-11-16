Bakan, Hayatında İlk Kez Dijital Oyun Oynadı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eline bir joystick alarak yerli bir araya geldiği geliştiricilerle üretilen bilgisayar oyunları oynadı.

ODTÜ Mikroelektronik Tesisleri’ni gezen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, burada Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Oyun yazılım sektörünün Türkiye’nin ‘gizli kahramanı’ olduğunu belirten Zeybekci, şu ifadeleri kullandı: "Sanal dünyadaki kahramanlar gibi, onlar da bizim yetiştirdiğimiz kahramanlarımız. 'Hadi canım, o kadar yoktur' dediğim rakamlara ulaşan insanlar. Sadece oyun yazılımında 2016 yılında 500 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşıldı. 2017 sonunda kendilerinden daha üst seviyede performans bekliyoruz."

Oyun sektörü için sağlanan desteklere de vurgu yapan Bakan Zeybekci, Türkiye’deki oyun pazarının büyüklüğünün 2015 yılında 464 milyon dolar, 2016’da ise 755 milyon dolar olduğunu söyledi. Bu alanda dünya genelinde 16. sırada bulunduğumuzu belirten Zeybekci, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Pazara giriş desteği olarak, yapılan harcamaların yüzde 50'sini 200 bin dolara kadar biz karşılıyoruz. Mobil platformların talep ettiği komisyon bedelleri için her şirkete 100 bin dolara kadar destek veriyoruz. Yıllık 50 bin dolara kadar en fazla iki kişi için istihdam desteği sunuyoruz. Birkaç şirketimizin de Turquality'de marka olması gerektiğine inanıyoruz. Orada destekleri daha farklı şekilde verebilir hale geleceğiz. Sizi Turquality'ye dahil etmek, 2018 başındaki ilk hedeflerimizden birisi olsun. Bakanlık olarak bu sektörün peşinden koşturuyoruz. Onlara istedikleri ortamı yaratacağız. Türkiye'nin bu alanda bir merkez olması için onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Onların da sağladığımız bu imkanları kullanmalarını istiyoruz."

Hayatında ilk kez dijital oyun oynadığını söyleyen Bakan Zeybekci, daha önceleri oğlu Tarık Efe’nin birlikte oynama çağrısına vakitsizlik ve deneyimsizlikten ötürü her seferinde olumsuz yanıt verdiğini söyledi. Bu deneyimiyle birlikte artık bu tarz oyunlar için cesaret kazandığını belirten Zeybekci, "Tarık Efe'den hafta sonunda hesabını sorarım, hafta sonu bir turnuva düzenleyelim. Tarık Efe hazır olsun. Sınavları da bitti. Hafta sonu onunla deneme yapacağız. Denedim şimdi bana özgüven geldi" dedi.

Yazılımcılardan bir diğer isteğinin geleneklerimize sahip çıkıp oyunlara örf ve geleneklerimizden bazı parçalar eklemeleri olduğunu söyleyen Zeybekci, değerlerimizin kaybedilmemesi ve çocukların bu alanda boş bırakılmaması gerektiğini söyledi.