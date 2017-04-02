Öğrendiğiniz Zaman Dudağınızı Uçuklatacak 21 Gerçek!

Bazı şeyler duyduğunuzda sadece şaşırtır, bazıları ise düşündürür.

Bazen toplumun kanıksadığı ya da kulaktan dolma şekilde duyduğunuz bilgiler o kadar da doğru olmuyor. Ancak toplum psikolojisi gereği en fazla neyi duyarsak onun doğru olduğuna inanıyoruz. Elbette bireysel anlamda bu bilgilere karşı bir güvenlik duvarı yaratmış olabilirsiniz. Fakat bazıları gerçekten hayatımızda çok fazla karşılaştığımız günlük aktivitelerimiz esnasında bilmemiz gereken gerçekler olabiliyor.

Bizde size araştırmalar sonucunda elde edilmiş bir kaç gerçeği listeledik. Elbette hiçbirinden haberiniz olmadığını söylememiz zor. Ancak aralara derelere sıkışan bu ufak bilgiler bir yerde mutlaka işinize yarayacaktır:

Atomları araştıran bir fizikçi aslında kendisinin de bir kütleye sahip olmasını sağlayan en küçük parçasını araştırıyor





Uzay boş ve cansız değildir - aslında canlı olması muhtemel her şeyi içermektedir





Midemizde sindirilen patatesler sadece fiziki bir değişime uğrarlar, patates püresi gibi.7





Akıllı telefonun parmak izi kilidini hacklemek için, bir bilgisayar korsanının ihtiyaç duyduğu şey sadece telefonunuzun arka kapağı.





Sörf sporu, Hawaii'de okul müfredatına dahildir.



İnsan gözü bir fotoğraf makinesi olsaydı, çözünürlüğü yaklaşık 576 megapiksel olurdu.





6-7 aylık olana kadar bebekler nefes alırken aynı anda besin yutabilirler. Yetişkinler bunu yapamazlar, denemeyin boğulma riskiniz olabilir



Neptün’de yaz 40 yıl uzunluğundadır, ancak orada ki en yüksek sıcaklık -174 santigrat derecedir.





Bu, Titanik'in çarptığı buzdağının bir fotoğrafı:





Avustralya'daki bir teleskop tarafından gizemli sinyaller alınıyordu. Ancak bunun 17 yıldır bir mikrodalga fırından çıkan sinyaller olduğunu anlayana kadar araştırmaya devam ettiler





70 yaşında bir insan toplamda 10 yıl boyunca pazartesi günü geçirdi





Bir volkanik patlama tam üzerinden şöyle gözüküyor:





Dünya bowling topundan daha pürüzsüzdür. Uzun dağlar ve okyanus derinlikleri Dünya'nın çevresinin sadece 1/5000'i kadar





Ozon tabakasındaki delik daralmaktadır





Japonya'nın yeni bir uç sporu var: Banzai skydiving. Bir kişi 9.000 feet yüksekliğe kadar bir uçakla çıkar, bir paraşütü gökyüzüne attıktan 2 saniye sonra kendini atar. Amaç düşen paraşütü yakalamaktır!





İyi bir şarkının beklendiğiniz çıkış noktasını dinlerken cildiniz bile müziği hisseder





Dünyadaki en yüksek şelale olan Angel Falls, Venezuela'da bulunuyor. Toplam yüksekliği 979 metredir





1962'de Tanzanya'da bir kahkaha salgını meydana geldi. 1000 kişinin kontrolünü ele geçirdi ve 18 ay boyunca durdurulamadı





Arılar insanlara saldırdıktan sonra ölürler, çünkü dikeni terkettikleri zaman oluşan boşluk iç organlarını parçalar





Diş macununun; beyaz (plak temizleyici), mavi veya yeşil (antimikrobiyal jel) ve kırmızı (sağlıklı diş etleri için) olmak üzere üç renk şeridi vardır. Siyahlar sadece temizlik amaçlıdır. Ona göre seçiminizi yapın





Bombayı sona sakladık: Tetris oyununun bir sonu var!