Havuzların İçindeki ‘Çiş’ Miktarı Belli Oldu

Artık mitleşmiş olan fakat hiçbir zaman gerçekleşmeyen ‘Eğer işerseniz, etrafınızdaki suyun rengi değişir’ klişesi bile havuzlardaki çiş miktarını azaltmamış.

Havuzlara işenmesinin önüne geçmek için söylenen ve daha sonra efsaneleşen ‘işenen havuzun renginin değişmesi konusu, galiba bununla ilgili rahatlığını ve istifini bozmayan kişileri korkutmak yapılmış bir söylentiden ibaret. Çünkü havuzlarla yapılan bir araştırma, buranın yaklaştığınızda dahi sizi tedirgin edecek kadar ilginç sonuçlar ortaya çıkarmış.

Kanada’daki havuzların içindeki idrar miktarını tespit etmek için çalışma yürüten araştırmacılar, ortalama 830 bin litre hacminde su içerek havuzların yaklaşık 75 litresinin idrardan oluştuğunu tespit etmişler. 75 litre idrar demek, buraya ortalama 300 ila 400 kişinin çişini yaptığını gösteriyor. Bu da havuza giren her 3 ya da 4 kişiden birinin havuza çişini yaptığını gösteriyor.

Bunun dışında jakuzilerde de durum pek parlak değil. Araştırmacılar, yine buraya giren her 7-8 kişiden birinin jakuziye işediğini tespit etmiş.

Sözün özü, ‘madem suyun rengi değişmiyor, o zaman rahat rahat çişimi yapayım’ dediğiniz havuzlar denizler kadar ‘engin’ olmadığı için yaptığınız her çiş, hem kendi sağlığınızı hem de havuzdaki diğer insanların sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir.