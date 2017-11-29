Öğretim Üyesinden Eleştiri: Çocuğa Aleyna Diye İsim mi Konur

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde bir konferansa katılan Doç. Dr. Mahir Kalfa, çocuklara isim konulurken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Dilimiz Kimliğimizdir’ konferansına konuşmacı olarak katılan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mahir Kalfa, çocuklara isim konulurken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olduğunu belirtti.

Konuşmasına Türkçe’nin ne kadar güçlü bir dil olduğuna dikkat çekerek başlayan Doç. Dr. Kalfa, "Bir dizi vardı. Orada bir hanım kız vardı, işte 'oha falan oldum'… Bugün 'oha falan oldum' deseniz size gülerler. Onun için onlar gelip geçicidir. Modadır dilde. Dolayısıyla Türkçe'ye bir şey olmaz. Türkçe dünya üzerinde en güçlü dillerden birisidir" dedi.

Ailelerin sırf Kuran-ı Kerim’de geçiyor diye çocuklarına anlamlarını bilmeden isim koymaması gerektiğini belirten Kalfa, kelimelerin kökleri ve anlamlarıyla ilgili örnekler verdiği konuşmasına şu şekilde devam etti: "Gülden; çiçeklik, vazo anlamında bir isim. Üzülerek söylüyorum ki kızın adı vazo. Yani Gülden Karaböcekler de dahil olmak üzere… Çiçeklik diye yumuşatalım ismi. Bu tür adlandırmalarda ciddi sıkıntılar var. Mesela 'zeyn' süs demek. Zeynel Abidin: Abidin'in süsü. Kesmişiz ismi yarıdan Zeynel kısmını bırakmışız. Yani isim 'Ali'nin' gibi bir isim. Adın ne 'Ali'nin', 'Mehmedin' böyle bir isim olamaz. Çocuklarımıza isim koyarken çok dikkat etmek gerekiyor.”

Son günlerde adını sık sık duyduğumuz Aleyna Tilki’nin ismiyle ilgili de bir açıklama yapan Kalfa, Kuran-ı Kerim’de geçiyor diye anlamı ‘Onun üzerine’ olan bir isim kullanıldığını belirterek ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.