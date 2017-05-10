Hayat boyunca öğrenmek ve hayat boyunca öğretmek. Öğretmenlerde meslek ve insan aşkı, tahminlerimizin çok çok üzerinde.

Öğretmenlik, dünyanın bütün kültürlerinde en değerli mesleklerden biri olarak anılır. Bir kişinin öğretmen olabilmesi için bu amaçla doğmuş olması gerekir ve bazen bu meslek o kişiden fazlasıyla özveride bulunmasını ister.

Bir bireyin çocukluğundan yetişkinliğine kadar alması gereken eğitimde emeği geçen bu güzide insanlara hiç şüphesiz çok şey borçluyuz.

Mesleklerini icra ederken karşılaştıkları zorlukları öğrencileri için aşan, naif ve hoş yürekleri sayesinde bir internet fenomeni olup tüm dünyaya adını duyuran öğretmenleri tekrar hatırlatalım istedik. Yazının sonunda bir sürprizimiz olduğunu da belirtelim:

Bu İranlı öğretmen, her gün kanser hastalığının pençesine düşen minik öğrencisini ziyarete gelip ona ders veriyor:

Orta yaşlarda üniversiteye dönmeye karar veren bir babanın derse getirmek zorunda kaldığı bebeği uslu durmayınca bu profesör, dersin akışını kesmeden işe dahil olmuş:

Filipinler’deki bir kasırga sonrasında öğrencisini hayattayken bulmayı başaran öğretmenin sevgisi:

Yıllıklarda yer alacak fotoğrafı için Abraham Lincoln şeklinde bir imaj hazırlayan ABD’li tarih öğretmeni:

Anatomi konularını bir ressam inceliğinde çizdiği resimlerle veren Tayvanlı biyoloji öğretmeni:

Son derece karmaşık olan mikrobiyoloji dersini daha eğlenceli hale getirmek için Darth Vader kılığında ders anlatan öğretmen:

İnsan anatomisini genç öğrencilerine anlatmanın en iyi yolunu giydiği özel kıyafet sayesinde bulduğunu söyleyen öğretmen:

Bonus: Eğitim şartlarının kötü olduğu bir sınıfı kendi emekleriyle restore edip önce Türkiye, sonra dünya gündemine oturan Boyacı Öğretmen Ahmet Naç'ın müthiş konuşması: