Youtube kanallarının ve Youtube fenomenlerinin, "Cumali Ceber" filmi ile sinema sektörüne girişi hızlandı. Daha önce de duyurduğumuz Mediakraft'ın kanalı "Oha Diyorum" un filminin de ilk fragmanı geldi!

Youtube'un sevilen kanallarından Oha Diyorum kanalının bir film çekeceğini sizinle daha önceden paylaşmıştık. Filmle ilgili sadece resmi Instagram hesabından bilgi veren kanal, sonunda filmin resmi fragmanını ve vizyon tarihini de paylaştı. Sevilen kanalın filmi, kanalın ismi olan "Oha Diyorum" ismiyle 3 Kasım 2017'de vizyonlara girecek.

Türkiye'de hem bir çok popüler kanalın sahibi olan, hem de bir "multi-channel network" yani "çoklu kanal ağı" olan Mediakraft, şimdi de sinema sektörüne adım attı. Bir süredir geleceğinin duyumunu aldığımız "Oha Diyorum" filmiyle birlikte, Cumali Ceber ile birlikte sinema sektörüne girek Halil Söyletmez'den sonra ülkemizdeki ikinci filmi yapılan kanal olma ünvanını da taşıyacak.

Fragmanda "Bu film size Oha dedirtecek" diyerek duyurusu yapılan film, oldukça popüler olan kanal ile birlikte muhtemelen iyi bir izleyici kitlesi edinecektir. Özellikle de Halil Söyletmez'in "Cumali Ceber" filmiyle birlikte Youtube kanallarının sinema sektöründe de tutunabildikleri kanıtlanmışken, akıllardaki en büyük soru ise filmin nasıl olacağı. Fragmanı beğendiniz mi? Film sinemalara girdiğinde, filme gitmeyi düşünüyor musunuz?