YouTube Kanalı OHA Diyorum’un Filmi 3 Kasım’da Sinemalarda!

3.5 milyona yakın abone sayısıyla YouTube’da videoları en çok izlenen kanallardan olan OHA Diyorum’un sinema filmi, 3 Kasım’dan itibaren vizyonda olacak.

Türkiye’nin en popüler YouTube kanallarından olan ve izlenme sayısı olarak dünya çapında da hatırı sayılır bir yerde olan OHA Diyorum’un sinema filminin, Mediakraft’ın yaptığı bir paylaşım ile 3 Kasım’da vizyonda olacağını öğrenmiş olduk.

Başrolünde 3 YouTube fenomeni Melih Abuaf, Fırat Sobutay ve Alper Rende ile oyuncu Bahar Şahin’in yer aldığı sinema filminin çekimleri 10 Ağustos’ta başlamıştı. Bu dört oyuncunun yanında Mert Karadaş, Egemen Sancak, Zeliha Gümüş, Begüm Çağla Taşkın, Sezgi Sobutay ve Sıla Erkan’ın da yer aldığı filmin yönetmenliğini Ersan Özer, görüntü yönetmenliğini ise Erhan Makar yapacak.

Filmin hikayesi ise şu şekilde olacak: Filmdeki kahramanlarımız, Fırat’ın arabasını çalan hırsızların peşine düşüyor. Arabada Fırat’ın kızının doğduğundan bu yana çekilmiş tüm fotoğraflarının ve videolarının olduğu ve başka da kopyası olmayan bir hard DİSK vardır. Melih, Fırat ve Alper, hard diski alabilmek için yola düşünce kendilerini hem komik hem de aksiyon dolu bir maceranın içinde bulurlar.

Bu haberle birlikte şunu da anlamış olduk ki fenomenler için internet, artık bir aracı görevi görmeye başladı. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda vizyona giren Cumali Ceber filmiyle Vine fenomeni Halil Söyletmez de sinema dünyasına adım atmış, 3 gün içerisinde elde ettiği izlenme sayısı ile zirveye yerleşmişti. Aslına bakarsanız bizim de bu arkadaşlardan pek eksiğimiz yok. Bize de şöyle güzel bir hacker filmi yakışmaz mı? Ne dersiniz? :)