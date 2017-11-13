Dün Ohio stadyumunda oynanan bir Amerikan futbolu maçı sırasında ev sahibi Ohio taraftarları, iOS 11.1'de yaşanan bir hataya atıfta bulunarak Apple'ı trollediler.

Dün gerçekleşen Michigan State Spartans - Ohio State Buckeyes Big Ten Konferansı Amerikan futbolu müsabakasında son derece ilginç anlar yaşandı. Hazırlanan bir tribün koreografisi ile taraftarlar iOS 11.1’de gerçekleşen bir hata ile alay ettiler.

Maçın büyük bir bölümünde rakibine karşı ezici bir üstünlük sağlayan Ohio State Buckeyes, maçın sonucunda da 48-3 galip ayrıldı. Fark bu kadar açık olunca da keyifli Ohio taraftarları önceden hazırladıkları kartondan koreografiyi maç esnasında kaldırarak 105 bin kişinin doldurduğu tribünleri kahkahaya boğdu.

iOS 11.1’de var olan bir hatadan dolayı klavyenin otomatik tamamlama formu, ‘i’ harfi yerine ‘A[?]’ öneriyordu. Ohio taraftarı da bu hataya atıfta bulunarak eyaletlerinin isimlerini oluşturan harfleri tek tek gösterirken i harfi yerine A[?] gösterdiler.

Apple, otomatik tamamlama formundaki bu hatayı bir güncelleme ile giderdi. Fakat dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biriyseniz işiniz hataları gidermek değil, var olmasını engellemektir. Ohio State Buckeyes taraftarı Apple’a bunu son derece eğlenceli bir şekilde hatırlatmış.