Ohio Üniversitesi, Fortnite E-Sporcularına Burs Veriyor

Herkesin bildiği gibi günümüzde dünyayı kasıp kavuran oyunlardan biri de Fortnite . Bir Fortnite e-sporcusuna ilk destek Ohio Üniversitesi'nden burs olarak veriliyor.

Ohio'nun Ashland Üniversitesi'nin yeni eSports programı, ABD'de ve dünyada çok popüler Battle Royale oyunu Fortnite için oyuncu bursları sunan ilk şirket olacak. Programın kurucuları, önümüzdeki sonbaharda eSports programına kattığı Overwatch ve League of Legends oyunları gibi oyunlar için dört kişilik takımlar oluşturmayı planlıyorlar.

Ohio Üniversitesi'nin ilk programı, şubat ayında duyuruldu. Şu anda geniş kitlelerce popülerleşen oyunlardan biri olan Fornite ise bu program için adeta biçilmiş bir kaftan. Ayrıca bu oyunun programa dahil edilme sistemlerinden biriyse oyunun ücretsiz olarak herkese ulaşabilmesi. Ashland, e-sporcularına 4 bin dolarlık burs veriyor ve ilerleyen günlerde Ashland, Fortnite ekibine açık denemeler yapabileceklerini de açıklayacak.

Üniversitede bulunan bu program, eğitimciler için epey tartışmalı bir konsept olsa da ilerleyen dönemlerde birçok üniversitede de bu tür bir e-spor konseptinin yaygınlaşacağı tahmin ediliyor ve bu durumdan, böyle bir program vasıtasıyla e-sporun gerçekten artık bir 'spor dalı' olarak görüldüğünü anlayabiliyoruz.