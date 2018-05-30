'Okul Baskını Simülatürü' Steam'den Kaldırıldı

Duyurulduğu andan itibaren oyun dünyasında büyük bir infiale sebep olan oyunun Steam'den kaldırılması çok uzun sürmedi.

Mayıs ayı içerisinde Steam'de beliren bir oyun, bir anda gündemin tam ortasına yerleşti. Bir teröristi canlandırarak okula baskın yapılan, öğrenci ve öğretmenlerin acımasızca katledilebildiği Active Shooter, Steam'a geldiği ilk günden bu yana tüm tepkileri üzerine çekmişti.

O andan beri akıllarda elbette tek bir soru var: Böyle bir oyuna Steam nasıl onay verebilmişti? Mayıs ayı içerisinde başlatılan ve oyunun Steam'den kaldırılması yönündeki imza kampanyaları başarıya ulaştı. Toplamda 181.000 imza toplayan Change.org kampanyası sonrası 6 Haziran'da Steam'de yayınlanacak olan oyunun sayfası silindi.

Sadece Change.org aracılığı ile yürümeyen bu tepki hareketine, Facebook üzerinden önemli isimler de dahil olmuştu. 14 Şubat'ta gerçekleşen Parkland baskınında evladını kaybeden Ryan Petty de Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla, Valve'ın bu rezilliğe izin vermemesi gerektiğini belirtmişti.

Gün itibarı ile tüm bu tepkiler Valve tarafından karşılığını bularak oyunun sayfası silindi. Yapımcı farklı bir platformdan bu 'oyunu' yayınlayacak mı veya piyasaya sunacak mı, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.