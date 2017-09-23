Okul Yolunda Oynanabilecek Mobil Oyunlar

Bir çok kişi okullarına giderken telefonda vakit geçiriyor. Uzayan yollar ve trafikten kaynaklanan uzun süreler boyunca akıllı telefonlarımız bizlere yoldaşlık yapıyor. Okul yollarında sizlerin can sıkıntısını giderecek 3 mobil oyun listeledik.

Mobil oyunlar sayesinde yolculuk ederken bile can sıkıntımızı gideren oyunlar oynayabiliyoruz. Okullar geçtiğimiz günlerde açıldı. Bir çok kişi okula gitmek için, toplu taşıma araçlarında veya servislerde uzun yolculuklar yapabiliyor. Bu uzun yolculukları daha eğlenceli bir hale getirmenin en güzel yollarından birisi telefonlar ile vakit geçirmek.

Save the Planet

Minimal grafiklere sahip olan oyunda, uzay gemisi ile gezegene doğru gelen cisimleri engelliyorsunuz. Bir çok kişinin hoşuna gidebilecek şekilde tasarlanan oyun can sıkıntınızı giderecek cinsten diyebiliriz.

Color Tunnel

Uzun süre oynandığı zaman bazı kişilerin başını döndürebilecek bu oyun oldukça zevkli, rengarenk bir tünelden aşağı inmeye çalıştığınız oyun oldukça başarılı diyebiliriz.

Flippy Knife

Oldukça güzel bir bıçak fırlatma simalatörü olarakta tanımlayabileceğimiz bu oyun stres atmanıza yardımcı oluyor. Bir çok oyuncu oyunda bıçak koleksiyonu yaparak zenginliklerini gözler önüne seriyor.