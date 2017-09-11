Satın almak için uzaktan kumandalı araba arıyorsanız, bunlar çok işinize yarayacak.

Son yılların telefonla birlikte en büyük atılım gösteren aletleri olarak gösterilen drone’lar, uzaktan kumandalı arabalardan uçaklara kadar pek çok oyuncak için güzel bir temel oluşturdu. Günümüzde uçan oyuncaklar olduğu kadar çok güzel kontrol edilebilen uzaktan kumandalı arabalar da bulunuyor.

Özellikle yaz sezonunun bitip okul sezonunun başladığı bu dönemde, çocuğunu okula daha çok teşvik etmek için hediye almak isteyenlere çok güzel 3 uzaktan kumandalı araba listesi sunacağız. Ülkemizde birçok model bulunmasına rağmen fiyat konusunda çok yüksek rakamlar çıkabiliyor.

RC Moment üzerinden satın alınabilecek ürünler, 7-20 iş günü içerisinde Çin’den ücretsiz olarak gelebiliyor. İsterseniz hızlandırılmış kargoyla ürünü satın alabilirsiniz, ancak astarı yüzünden pahalıya mal olacağı için ücretsiz kargo seçeneği ile satın almanızı öneriyorum.

Her biri birbirinden güzel 3 uzaktan kumandalı arabadan istediğinizi alarak, çocuklarınızı veya kendinizi eğlendirebilirsiniz. RC Moment, olduğu gibi drone, helikopter, uçak ve araba oyuncaklarına yönelmiş, bu minvalde ürün ve ürün parçaları satan bir site.

Off-Road tarzını sevenlerin oyuncağı olması gereken bir araç. Devasa tekerlekleri ile engelleri birer birer aşacak canavar kamyonda 9.6V/800 mAh Li-Po batarya bulunuyor. Normalde 64,99 dolardan satın alabileceğiniz araç “TO911” kupon kodu ile birlikte 9 dolar inerek 55,99 dolara düşüyor.

Yukarıdaki Monster Truck’ın fiziksel görünümü ile F1 araçlarının karışımı olan uzaktan kumandalı araç çıkmış durumda. Engelleri çıkarken bunu hızlıca yapmak istiyorsanız A959 size uygun bir oyuncak olacaktır. Aracı 59,99 dolardan satın alabilirsiniz.

4X4 arazi aracı sevenler için güzel bir araçla karşınızdayız. Diğer araçlara göre daha uygun bir fiyata satılan arazi aracı, buna rağmen çocuklarınıza neşe kaynağı olacak. Oyuncağa sahip olmak için 49,99 dolar ödemeniz gerekiyor.