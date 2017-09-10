Okulda Havanıza Hava Katacak Mobil Uygulamalar!

Okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. İşlevsel olarak kolaylık sağlayacak ve havanıza hava katacak 3 mobil uygulamayı tanıttık.

Okulda yapacağınız pratik hareketler ile kendinize büyük zaman kazandırabilirsiniz. Ayrıca yapılması gereken işleri sadece bir akıllı telefon ile yaptığınız için havanıza hava katarsınız. Cevabını öğrenmek istediğiniz bir matematik sorusunda sadece işlemin fotoğrafını çekerek cevaba ulaşmanız yada fotoğrafını çekmek istediğiniz ders notlarının daha net görünebilmesini sağlayabilirsiniz. Bu yüzden biz de hem havalı gözükmenizi sağlayacak hem de derslerde işinizi yarayabilecek uygulamaları listeledik.

Adobe Scan

Ders notlarınızı hızlı ve kaliteli olarak PDF formatına çeviren uygulama yazıları daha net bir şekilde algılıyabiliyor. Adobe Scan, tarattığınız yazıları dijital ortamda düzenlemenize bile olanak sağlıyor. Herhangi birisinden ders notu alırken yazıların daha net görünmesi bu uygulama ile birlikte mümkün.

Photomath

Yazdığınız sorunun fotoğrafını çektikten sonra işlemi sizlere sunan bu uygulama, hesaplamalarınızda sizlere büyük zaman kazandıracaktır. Ayrıca uygulama basit işlemlerin yanında ileri düzey matematik işlemlerini sonuca kavuşturabiliyor.

School Assistant

Okulda gerçekleşecek bütün aktivitelerinizi kayıt altında tutmanıza olanak sağlayan bu uygulamada çalışacağınız ders programınız ve sınav takviminizi saklayabilirsiniz.

Hem derslerinizde yardımcı olacak hem de okulda havanıza hava katacak uygulamalarımız böyle. Yine de derste telefon kullandığınız için hocanıza yakalanmamanız için derste kullanmanızı önermiyoruz. Yine de karar sizin. Siz ne düşünüyorsunuz? Arasında işinize yarayabilecek uygulamalar var mı?