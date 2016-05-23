Okulda Öğrenemeyeceğimiz 12 Enteresan Bilgi

İnternet, günümüzde en yaygın bilgi kaynaklarından biri. İnternet sayesinde erişebileceğimiz bilgilerin sınırı bulunmuyor. Bu sınırsız bilgi kaynağında yer alan oldukça enteresan bilgileri sizin için derledik.

Artık bir konu hakkında bilgi sahibi olmak için saatlerce ansiklopedi karıştırmak yerine birkaç kelime yazıp aratarak istediğimiz her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Tabii ki bu bilgileri güvenilir kaynaklardan elde etmek, internet kullanımının en önemli kriteri, ancak bazen öyle bilgiler geliyor ki önümüze, inanmakta dahi güçlük çekiyoruz. İşte böyle inanması zor ancak doğruluğu tescilli bazı bilgileri, meraklıları için derledik.

Dünyanın üzerindeki bir delikten düşmeye başlarsanız, gezegenimizin diğer ucundan çıkmanız 38 dakika sürecektir.

Montreal'deki McGill Üniversitesi'nin fizik profesörleri, yaptıkları araştırmada böyle bir sonuç elde etmişler. Ancak bu tabii ki bir varsayım çünkü dünyanın içinden dümdüz aşağı inen bir tünel olması pek mümkün değil.

İnsanlar bilmedikleri bir konumda ilerlerken sol tarafa gitmektense sağa doğru ilerlemeyi tercih ediyor.

Psikoloji profesörü Stephen Bitgood, yön duygusunun bulunmadığı anlarda insanların, özellikle sağlak olanların sağ tarafa ilerlemeyi tercih ettiğini söylüyor. Bu durum, yıllardır bilinen bir gerçekmiş ve pazarlamacılar süpermarketlerde ürünleri pahalıdan ucuza doğru dizerken de bu yön duygumuzu kullanarak pahalı olanları rafların sağ tarafına yerleştiriyormuş.

Tren, bisikletten önce icat edildi.

İlk tren, 1801 senesinde İngiliz bir mühendis olan Richard Trevithick tarafından icat edildi. İlk bisikletin icat edilmesi için ise 16 sene geçmesi gerekti ve Alman profesör Baron Karl von Drais bu icadı gerçekleştirdi.

Sıçanlar da tıpkı bizim gibi gıdıklandıklarında gülüyorlar.

Bilim insanları, insanlar dışında gıdıklandıklarında gülen tek memeli hayvanın sıçanlar olduğunu söylüyor. Üstelik bu gülme tepkisi yalnızca sıçanların ruh hali iyiyse yaşanıyor, eğer sıçan mutsuz ya da gerginse böyle bir tepki vermiyor.

Kutup ayıları aslında beyaz değil.

Kutup ayılarının kürkü aslında bir renk pigmentine sahip değil, yarı saydam yapıda. Kürkün altında yer alan derileri ise siyah. Siyah deri sayesinde kutup ayıları sudan çıktıktan sonra daha kısa sürede kuruyabiliyorlar.

Vücuttan en çok yağ atmamıza yardımcı olan yöntem 'soluk verme'dir.

Avustralyalı bir fizikçi,yaptığı deneyler ile insanların vücuttan 'soluk vererek' (ekshalasyon) yağ atabildiğini kanıtladı. Üstelik en hızlı yağ yakma yönteminin de bu olduğu kanıtlandı.

'Alice Harikalar Diyarında' yalnızca bir kitap değil, aynı zamanda nadir bir hastalığın ismi.

'Alice in Wonderland', nadir görülen bir nörolojik hastalığın ismi. Hastalık aynı zamanda Lilliput sendromu olarak da biliniyor. Bu hastalığa sahip bireyler büyük nesneleri çok küçükmüş gibi algılarken, minicik bir nesneyi de dev gibi görebiliyor. Hastalığın keşfi ise 1955 senesinde gerçekleşmiş.

Çikolata bizi daha zeki yapıyor.

Doktor Franz Messerli, çikolata tüketiminin zekaya etkisi ile ilgili bir dizi araştırma sonucunda bu karara vardı. Üstelik elde ettiği sonucu kanıtlamak için ülkelerin çikolata tüketim oranları ile Nobel alma oranlarını kıyaslayarak bir bağlantı kurmayı da başardı.

Büyük Britanya'da sağlık sektörü çalışanlarının yüzük takması yasak.

Sağlık çalışanları her an müdahaleye hazır olmalılar. Bu sebeple el hijyeni oldukça önemli. Acil durumlarda yüzük çıkarıp el dezenfekte etmekle vakit kaybedilmemesi için, böyle bir yasak uygulanıyor.

İnsanlar farklı nesneler ile de evlenebiliyor.

Örneğin Erika Eiffel, bu soy isme Gustave Eiffel'in soyundan geldiği için değil gerçek anlamda Eiffel kulesi ile evli olduğu için sahip. Bu tarz durumlar ile son yıllarda sıkça karşılaşılmaya başlandı. İnsanlar enterasan bir biçimde ağaçlarla, parklarla, banklarla evleniyorlar.

Mantarların yapıları bitkiden çok hayvan gibidir.

Hepimiz biyoloji dersinde, mantarların bitkilerden ayrı anıldığını öğrenmiştik. Ancak onları yalnızca bitkilerden ayırmak belli ki yeterli değil çünkü yapılan birçok araştırma, mantarların özelliklerinin hayvan yapısına çok benzediğini gösteriyor.

Piramitler inşa edilirken, mamutlar dünyayı dolaşıyordu.

Mamutların büyük çoğunluğunun yok olduğu dönemde, Vrangel Adası üzerinde dolaşan mamutların olduğu bilinen bilgiler arasındaydı. Bu da, Giza Piramitleri inşa edilirken, çok uzaklarda mamutların hala dolaştığı anlamına geliyor.