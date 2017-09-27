Fatih İnternet Ağlarını Kullanmak Oldukça Basitmiş

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yer alan ücretsiz internet sağlayıcılarını kullanmak isteyen kişiler bir takım hatalar ile karşılaşabiliyorlardı. Görünüşe göre Fatih İnternet Ağını kullanmak o kadar da zor değil!

Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde teknolojiyi daha etkili kullanması amacı ile başlatılan Fatih projesi dahilinde birçok okula yüksek hızda kablosuz internet desteği sağlandı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ders materyellerine ulaşması için oluşturulan güvenli internet ağı projesi kapsamında interneti kullanmak mümkün. Okullarda bulunan bu güvenli internetler oldukça popüler olan Facebook,YouTube,Twitter ve Instagram gibi sosyal medya siteleri dahil birçok siteye erişim engelli olarak kullanılıyor.

Bu kablosuz internetlerin şifrelerini bilseniz dahil internete erişim sağlayamıyorsunuz. Sebebi ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sertifikasının bağlanmaya çalıştığınız cihazda yüklü olması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital sertifikasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca indirdiğiniz sertifikayı kurmanız gerekmekte. Oldukça basit olan kurulum birkaç dakika içinde tamamlayabiliyorsunuz.

Windows İşletim Sistemine Yönelik Sertifika Yükleme Rehberi İçin Tıklayınız

Mac OS İşletim Sistemine Yönelik Sertifika Yükleme Rehberi İçin Tıklayınız

IOS İşletim Sistemine Yönelik (Iphone-Ipad) Sertifika Yükleme Rehberi İçin Tıklayınız

Android Cihazlarına Yönelik Sertifika Yükleme Rehberi İçin Tıklayınız

Bu rehberler aracılığıyla bize de hakkında çok fazla soru gelen "Yeni okul ağlarına nasıl bağlanılır?" sorusu bir nebze cevaplandı diye düşünüyoruz. Yine de proje çok yeni olduğu için bulunduğunuz okulların ağlarına bağlanamama sebebiniz teknik de olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu yazı size faydalı oldu mu?