Okullarda Uygulanan En İlginç Ceza Yöntemleri

Eğitim denilince akla her ne kadar okul, öğrenci ya da ders gelse de bu işin içerisinde bir de 'ceza' denilen hiç kimsenin onaylamayacağı bir uygulamanın da olduğu kesin olarak bilinen bir şey.

Gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde öğrencilere, yaptıkları 'yaramazlık'tan dolayı cezalar verilmekte. Birçoğu dayak şeklinde gerçekleşen ve adına ceza denilen bu uygulamaların çeşitli ve gerçekten acı verici örnekleri de bulunmakta. Özellikle toplumsal bir gelişmeyle birlikte, "Eti senin kemiği benim" mantığından çıkılarak bu cezalar biraz olsun önlense de maalesef halen devam etmekte. Bu yazıda bu cezaların en akıl almaz olanlarını ve uygulandığı ülkeleri inceleyeceğiz.

Az Arkadaş Kuralı

İngiltere'de uygulanan bu ceza aslında yaramazlık sonucu uygulanan bir metod değil. İngiliz eğitimciler, öğrencilerin çok arkadaş edinmelerinin kendilerine zarar vereceğini düşünüyorlar. Bunu durumu da kalıcı olmayan arkadaşlığın iyi bir çocukuluk dönemi yaşanmamasına sebep olacağı yönünde açıklıyorlar.

Boyatılmış Saç Yasağı

Ülkemizde de uygulandığı gözlerden kaçmayan bu ceza yöntemi, Tokyo'da farklı bir boyuta taşınmış. Öyleki çocuğun saçlarının doğal renginde olması gerektiğini düşünen eğitimciler, velilerden çocukların eski fotoğraflarını dahi iseyebiliyorlar.

'Kötü' Kelime Yasak

Kapitalizin başkenti olarak bilinen ABD, son yıllarda yükselişe geçen altyapı krizi sebebiyle toplumsal tepkilerle karşı karşıya. Bu yüzden midir bilinmez ama New York'ta fakirlik, yoksulluk ya da boşanma gibi bazı kelimelerin kullanılması yasak. Bu kelimelerin çocukları kötü etkileyeceği düşünülüyor.

Kırmızı Mürekkep Yasağı

Sanırım yasaklar içerisinde en bilimsel olanı bu metod. Avustralyalı eğitimciler, öğrencilere kırmızı mürekkep kullanımını yasakladı. Eğitimciler kırmızı rengin, çocuklara kan ve şiddeti anımsattığını ve bu durumun çocukları olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorlar.

Parfüm Yasağı

Bu yasak da belki de en saçma olanı. (Çocuklar koksun istiyorlar galiba) Pennsylvania’da bulunan bir lisede yönetici kadrolar öğrencilerin parfüm ve deodorant kullanmaması gerektiğini düşünüyorlar. (Fotoğrafda okulda nasıl gezileceği görsel olarak belirtilmiş)

El Kaldırma Yasağı

Birçoğumuzun gıcık olduğu öğrenci tiplemesini yaratan temel hareketlerden bir tanesi her derste söz almak için el kaldırmadır. Sanırım gençlik dönemlerinde bu tip öğrencilere oldukça gıcık olan Nottinghamshire'daki bir okulun eğitimcileri, derslerde el kaldırılmasını yasaklamış. Bu yasağa sebep olarak da el kaldırma sisteminin sadece belirli kişilerin derse katılmalarını sağlıyor olarak göstermişler.

Tuvalete Gitme Sınırı

Bu yasak için, Amerika'daki eğitimciler kanadından öğrencilerin en büyük silahına karşı geliştirilen büyük hamle diyebiliriz. Zira Chicago'da öğrencilerin dönem içerisinde yalnızca 3 kere tuvalete girme izinleri bulunuyor.

Dondurulmuş Bezelye Üzerinde Diz Çökme

Aslında bu içeriği oluşturmamıza bu ceza yönteminin sebep olduğunu belirtmekte fayda var .Çin'de uygulanan bu yöntem suç işlediği düşünüle çocuklara uygulanıyor. Çocukların birkaç saat boyunca bezelye üzerinde diz çökmeleri isteniyor.

Utanç Konisi

Genellikle kedi ve köpeklerde kullanılan utanç konisi Florida'da bir okulda eğitimciler tarafından çocuklar üzerinde kullanılıyor.