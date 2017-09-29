Okullardaki Akıllı Tahtalara Windows 10 Kurulur mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan bir çok okulda yer alan akıllı tahtalar Windows 7 sürümü ile birlikte sunulmuştu. Eski Windows 7 yerine yeni Windows 10'nu kullanmak mümkün.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim materyellerinin sergilenmesi için dokunmatik panelli akıllı tahtalar geçtiğimiz senelerde kullanılmaya başlanmıştı. İçerisinde bir bilgisayar yer alan dev dokunmatik panel Windows 7 işletim sistemi ile birlikte dağıtılmıştı. İLGİLİ HABER Okullarda Bulunan, Fatih İnternet Ağlarını Kullanmak Oldukça Basitmiş! Dokunmatik kullanımda iyi performans sağlayamayan Windows 7 bazı durumlarda öğrencileri ve öğretmenleri sinir edebiliyordu. Windows 7'nin aksine dokunmatik ekranda iyi verim almanıza olanak sağlayan Windows 10'u akıllı tahtalara kurabilirsiniz. Microsoft'un internet sitesinde yer alan Windows 10 Yükseltme Yardımcısı'nı kullanarak çok kolay bir şekilde Windows 10'a geçiş sağlayabilirsiniz. Ayrıca dosyaların korunmasını sağlamak için gerekli seçenekleri seçmeniz yeterli olacaktır. Windows 10 internet hızına göre değişiklik gösterecek bir sürede bilgisayara inecektir. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, yaklaşık 30 dakika içerisinde Windows 10 kurulmuş olacak. Windows 10 yüklendikten sonra akıllı tahtanın dokunmatiği çalışmayacaktır endişelenmeyin gerekli driverları kurduktan sonra akıllı tahta hiç bir sorun olmadan çalışmaya devam edecektir.

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