Okullardaki Beyaz Tahtalar Artık Akıllı!

IBM ve ortakları, okullarda ve iş yerlerindeki konferans salonlarında inanılmaz katkılar sağlayacak akıllı beyaz tahtaları tanıttı.

Harriet Green, GM, Watson IoT, Commerce & Education, Mona Ricoh Americas, Münih'teki şirketleri sesle kontrol edilebilen bir beyaz öğretim tahtası üstünde yoğun çalışmalar yürütüyordu.

Uzun süren bekleyiş sona erdi. IBM ve Ricoh Europe, bilişsel işlemleri bir toplantı odasının tam ortasına getiren yapay zeka (AI) ile uyumlu bir beyaz tahtayı duyurdu.

IBM Watson destekli beyaz tahta, fabrika ve okullarda bulunan diğer beyaz tahtalara benziyor. Toplantı odasında bulunan veya konferans görüşmesi ile uzaktan katılan herkes beyaz tahtada olanları sesli komutlarla denetleyebiliyor. Takım aynı odada bir ara oturumda bulunuyorsa, beyaz tahta konuşmalarını yakalayabilir ve bunları da gereken şekilde yerleştirebilir. Üstelik beyaz tahta, sözcükleri diğer dillerden çevirip ekrana geri gönderebilir.

Ricoh Europe CEO'su David Mills, "Yapay Zeka'nın önümüzdeki on yılda işletmeler üzerindeki etkisi çok büyük olacak büyük bir etkisi olacaktır . Tartışmalara ekleme yapmak ve ilgili bilgileri önermek, bir iş muazzam değer teslim ediyor. Amazon'un Alexa ve Apple'ın Siri gibi kişisel asistanları ile benzerlik gösterse de çok daha kayda değer bir mimari.” ifadelerini kullanıyor.

Beyaz tahta, Ricoh'un interaktif beyaz tahtalarını IBM Watson Internet Of Things (IoT) teknolojisiyle birleşiyor

Gerçek dünyada çalıştığından emin olmak için IBM, Münih'teki global Watson merkezine 80'den fazla interaktif beyaz tahta yerleştirdi. Şirket ayrıca, Münih'teki global Watson IoT merkezine 200 milyon dolar yatırım yapmış durumda.