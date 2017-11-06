Notlarını Yükseltmek İçin Keylogger Kullanan Genç Yakalandı!

Birleşik Devletler'de okulun veri tabanına sızarak iki yıl boyunca notlarını yükselten genç öğrenci, FBI tarafından yakalandı.

Ocak ayında, Birleşik Devletler’de bulunan Iowa Üniversitesi’nde bilgisayar laboratuvarlarındaki bazı bilgisayarlarda keylogger keşfedilmiş ve öğrencilerden HawkID şifrelerini değiştirmeleri istenmişti. FBI’ın konu ile ilgili soruşturması nihayet sonuca vardı.

22 yaşındaki eski Iowa Üniversitesi öğrencisi Trevor Graves, bilgisayarlarda izinsiz bilgilere erişmek ve değiştirmek için bilgisayar yazılımları kullanmak suçundan tutuklandı. FBI, konu ile ilgili bir açıklama yaparak Graves’in iki yıl boyunca hem kendi hem de 5 kişinin daha notlarını değiştirdiğini ve %90’a varan arttırmada bulunduğunu söyledi.

Graves, okulun bilgisayarlarına yerleştirdiği keylogger’lar sayesinde öğretim üyelerinin okulun sistemine giriş yaptıkları şifreleri ve kullanıcı isimlerini ele geçirdi. Böylece yalnızca öğretim üyelerinin gerçekleştirebileceği not değişikliği gibi bazı işlemlere erişmiş oldu.

Geçtiğimiz salı günü Colorado’nun Denver şehrinde yakalanan Trevor Graves, önümüzdeki perşembe günü mahkemeye çıkarılmak üzere serbest bırakıldı. Genç adamın işlediği suçlar nedeni ile 10 yıla kadar hapis alması bekleniyor.