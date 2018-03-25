Elbette hayatta bildiğinizde her şeyi değiştirecek şeyler değilse de sohbet ederken arkadaşlarınıza anlatabileceğiniz ilginç 21 genel kültür bilgisini sizler için derledik.

Arkadaşlarınızla ve etkilemek istediğiniz kişilerle konuşurken bir süre sonra sohbet kapanabiliyor. İşte bu anlarda muhabbetinizi daha eğlenceli hale getirebilecek 21 ilginç genel kültür bilgisini sizler için derledik. Kullanıp kullanmamak tamamen size kalmış. Ancak iyi kullanırsanız lokum şeklindeki hayvan dışkısıyla çok iyi sohbetler başlatabilirsiniz. Yalnız bu bilgileri dikkatli kullanın ve başarısız olduğunuzda bana kızmayın. Haberimizin devamı size çok bir şey katmayacak olsa da yer yer şaşırtacak ve tebessüm ettirecek bilgilerden oluşmaktadır.

Keçi boynuzu tohumu eskilerin dirhemi.

Protez yüzüyle yaşama isteğine sahip.

Oynadığı rol yaşanmışlığından geliyor olabilir mi?

“Derbeder” sözcüğünün türetiliş serüveni.

İlinizin ismi hangi kökenden gelir.

Dinledikten sonra her anınız çizgi film olsun istiyorsunuz.

Vombatın dışkısını sakın lokum sanmayın.

Köpeklerin hızlarına göre bacak hareketleri.

Evliya türbelerinin haritadaki konumları.

Roma dönemine ait köle tasması.

SpaceX’in Falcon 9 roketinin bıraktığı iz.

Köpükteki kristallenme.

Bir saatlik pedal mesaisiyle 24 saatlik elektrik

Aranılan kafa bulundu.

Hafızanın bir rafında bulunması gereken bilgi

Düzeltme işaretinin kalkmadığına dair cevap.

Uçağın kanat pervanesinin bulutlarda oluşturduğu değişim.

Geliştirilen cihaz sayesinde görüntülenebilen damar yolları.

Koşu bandıyla evrimleştirilen bisiklet

Fiziğe karşı koyan manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor