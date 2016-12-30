Okuyunca Daha da Bir Şaşıracağınız, 10 İlginç Türkçe Kelime

Türkçe’nin ne kadar zengin ve esnek bir dil olduğunu kanıtlayan 10 ilginç kelimeden bahsettik.

Eğer ‘eski Türkçe’ olarak tanımladığımız kelimeleri de hesaba katarsak Türkçe’nin ne kadar zengin bir dil olduğunu biliyoruz. Bazı kelimeler var ki hala ‘böyle bir kelime mi varmış?’ gibi cümleler kurmamıza sebep olabiliyorlar. Fakat şimdi Türkçe’nin zenginliğinden ziyade ne kadar esnek bir dil olduğundan bahsedeceğiz. Şimdi madde madde, her gördüğünüzde biraz daha şaşıracağınız kelimelerimize bir bakalım:

En uzun kelime

Bildiğiniz üzere Türkçe, sondan eklemeli bir dil. Bu sebeple anlamlı olabilecek çok uzun kelimeler türetebiliyoruz. En uzunu ise toplam 70 harften oluşan aşağıdaki kelime:

”Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine‘

TDK’ya göre en uzun kelime

TDK’nın hayal gücü bizim kadar sınırlı değilmiş. Toplam 20 harften oluşan ‘‘Kuyruksallayangiller”, TDK’ya göre en uzun kelime.

En uzun palindromik kelime

Palindromik, kelime anlamı olarak ‘tersten okuyunca da aynı olan’ anlamına geliyor. Kelime öbeği olarak en meşhuru ‘ey edip Adana’da pide ye’dir. Peki kelime?

'esneyemeyense'

İçinde en fazla çift harf bulunduran kelime

Bu kelime, ”Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki…” anlamındaki Maatteessüf kelimesidir.

Alfabedeki ilk ve son 14 harfin kullanılarak yazılabildiği en uzun kelimeler

Alfabemizin ilk 14 harfiyle oluşturulan en uzun kelime ‘affedicideki’, son 14 harfle yazılmış en anlamlı kelime ise ”tutuşturtuşumuzunmuş” (bir kerede okuyabileni Yeni Zelanda’ya 1 haftalık tatile gönderiyorum).

En uzun kısaltma

Kısaltma olmasına rağmen oldukça uzun görünen bu harf topluluğu ise İYSSKSİİD, yani ”İş Yerinde Sağlık, Sağlık Korunması ve Sigorta İle İlgili Danışma (Komitesi)”.

En fazla anlam içeren kelime

Dilimizin en fazla anlama sahip kelimesi ‘çıkmak’tır. Bu kelimenin toplam 57 anlamı var (ilk olarak sizin de aklınıza ‘sevgiliyle çıkmak’taki anlam gelmedi mi?)

En çok anlam barındıran kelime

Çoğunlukla tuvalet olarak kullandığımız bu kelimenin aynı anlamda 7 farklı kelimeye daha sahip olduğunu biliyor muydunuz? Bu kelimeler ayakyolu, memişhane, abdesthane, kenef, hela, yüz numara, kademhane.

Tersten okunduğunda anlamlı olan en uzun kelime

Bu şekilde anlamlı birçok kelime mevcut, fakat en anlamlısı 13 harflik ”ıralamamalara, aralamamaları”.

İçinde aynı harften 2 tane bulunmayan en uzun kelime

En uzun kelimemiz toplam 70 harften oluşuyor; peki içerisinde aynı harften ikinci defa olmayan en uzun kelime(ler)?

Bunlardan toplam 18 harften oluşan iki tane bulunuyor: hüpletiyormuşsanız ve hödükleşmiyorsanız.