Okyanus Balıklarının Seslerini Duymamızı Sağlayan Proje

Microsoft sponsorluğunda geliştirilen Oceans 3D adlı proje BBC Earth çatısı altında oldukça hoş bir çalışmaya imza atarak okyanus derinliklerinde yaşayan balıkların gerçek seslerini duymamıza olanak veriyor.

The Secret Sounds of Fish başlığı ile yayınlanan projede, okyanusun renkli ve şaşalı balıklarının tıpkı karada yaşayan hayvanlar gibi kendi aralarında konuşabildiğini ya da seslerini avlanmak için kullanabildikleri oldukça etkileyici bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Var olan sesleri toplu halde dinlediğimizde radyo frekanslarına benzetmek mümkün olsa da temel anlamda vahşi orman yaşamının su altı versiyonunu tecrübe ettiğimizi söylemek son derece yerinde olacaktır. Özellikle türlerin kendine has seslerini dinlediğimiz her bir an, dünyanın göremediğimiz güzelliklerinin varlığını bizlere müjdeliyor diyebiliriz.

Henüz geliştirilme aşamasında olan bu proje; ilerleyen dönemlerde bize çok daha ilginç bilgileri, göremediğimiz ve duyamadığımız güzellikleri sunmaya devam edecek gibi görünüyor. İyi seyirler.