Okyanus Araştırmaları Artık Drone'lara Emanet!

Saildrone (Yelkenli Drone) isimli insansız tekneler sayesinde dünyadaki iklim değişikliğinin etkileri, çok daha düşük maliyetler ile daha doğru bir şekilde ölçülebiliyor.

Artık iklim değişikliğinin denizlerdeki etkilerini öğrenmek için en büyük yardımcılarımız drone’lar. İnsansız teknelerden oluşan bir filo, iklim değişikliğinin suları ve sulardaki hayatı nasıl etkilediğini gösteren verileri toplamak için Arktik Okyanusu’ndan Ekvator’a doğru uzun bir yolculuk gerçekleştiriyor.

Saildrone (Yelkenli Drone) adı verilen tekneler, kırmızı ve parlak sörf tahtalarına benziyorlar. 6 metre uzunluğundaki karbon fiber yelkenlerde karbondioksit miktarı, asitlik oranı, okyanus akıntısı ve su sıcaklığı gibi değişkenleri ölçen toplam 16 adet sensör bulunuyor. Ayrıca Yelkenli Drone’lar saatte 5 ile 8 kilometre arasında hıza ulaşabiliyorlar.

Yelkenli Drone’lar temel olarak insanlı araştırma gemileri ile aynı işi yapıyorlar. Tek fark, maliyetin insanlı gemilere göre %95 azalıyor olması. Hal böyle olunca da Yelkenli Drone’lar, geçtiğimiz yıl Eylül ayında 14 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu yatırımın insanlı bir araştırma gemisindeki karşılığı 280 milyon dolar.

Yelkenli Drone’lar’a yatırımı gerçekleştiren Social Capital'in kurucusu ve CEO’su Chamath Palihapitiya yaptığı açıklamada, ‘Yelkenli Drone’lar, hem balıkçılara hem de devlete pek çok ticari veri sağlıyor, ayrıca iklim değişikliğinin etkilerini ölçmek ve bununla mücadele etmek için önemli derecede yardımcı oluyorlar.’ dedi.

Uluslararası sulardaki tek insansız araçlar Yelkenli Drone’lar değil elbette. Boeing'e (BA) bağlı bir şirket olan Liquid Robotics’in Wave Gliders (Dalga Kaydırıcılar) isimli insansız tekneleri de benzer görevler için sularda bağımsız olarak ilerliyor.