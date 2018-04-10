Quebec Üniversitesi’nde geliştirilen bakterilerin petrol sızıntısından oluşan doğal yaşam kirliliğine umut olacağı düşünülüyor.

Çok geniş güvenlik önlemlerine ve prosedürlere rağmen üretim rafinesi, petrol tankları ve farklı yollarla gerçekleşen petrol sızıntılarının önüne geçilemiyor. Bu sızıntılar başlangıçta okyanustaki yaşamı etkilerken, büyük yığınlar halinde bulundukları bölgeleri yaşanamaz hale getiriyor.

Yaşanan büyük kirlenmeye çözüm arayan Quebec Üniversitesi’ndeki bilim insanları yeni bir bakteri keşfetti. Alcanivorax borkumensis adı verilen bakteri varlığını devam ettirmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi petrol ve doğal gaz bileşenlerini tüketerek sağlıyor.

Keşfin arkasındaki ekip en bakterinin, en yıkıcı petrol sızıntılarının gerçekleştiği bölgeleri dahi temizleyebileceğini düşünüyor. Düzenli olarak gerçekleşen petrol sızıntıları çevreciler için önemli bir endişe kaynağı. Yeni keşif petrol sızıntılarından oluşan kirliliği yok edecek olsa da, ortama sürekli çoğalan ve kontrol edilemeyen bir bakteri salmanın da ağır sonuçları olabilir.

Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra bakterilerin petrolü temizledikten sonra ne gibi zararları olacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak yeni bakteri atık barajları gibi tesislerde petrol atıklarını temizlemek için kolaylıkla kullanılabilir. Şu ana kadar yapılan testlerde Alcanivorax borkumensis bakterisi su ve topraktaki petrol ürünlerini parçalayıp yok etmekte başarılı sonuçlar aldı.