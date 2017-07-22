Okyanusların, Birbirinden Farklı Rekorlara Sahip 6 Rekortmeni!

Dünya'nın büyük bir çoğunluğu suyla kaplı ve henüz her noktasını keşfetmiş değiliz. Ancak bu noktada bile, okyanuslarda birbirinden farklı rekorlara şahitlik ediyoruz.

Dünya üzerindeki okyanusların yalnızca yüzde 10'luk bir kısmını keşfedebildik. Keşfettiğimiz kısımlarda bile gördüklerimiz bizleri şaşkına çevirirken, tamamının keşfinde bizleri nasıl şeylerin şaşkına çevireceği hakkında en ufak bir fikrimiz yok.

Bu gizemli okyanuslar, bünyelerinde çok sayıda rekortmenleri ve haliyle de rokarları barındırıyor. İşte okyanusların birbirinden farklı rekorları ve o rekorların sahipleri:

Dünya üzerindeki en büyük memeli

Okyanusların en büyük canlısı olan mavi balina, aynı zamanda dünya üzerindeki en büyük hayvan ünvanına da sahip. Mavi balinalar, en büyük dinazorlardan bile daha büyük. Ayrıca bu balinalar 200 ton ağırlığa ve 30 metre uzunluğa erişebiliyor.

Üstelik mavi balinaların tek rekoru da bu değil. Kanada'da karaya vuran bir mavi balinanın kalbinin ağırlığı 180 kiloydu. Bu da, bu zamana kadarki en büyük kalp olarak karşımızda çıkıyor.

Okyanuslardaki en büyük dalga

Dalgaların boylarına etki eden bir takım etkenler bulunuyor. Bunlar, rüzgarın esme hızı ve dalganın yolculuk mesafesi gibi etkenlerdir.

Kuzey Atlantik'te, 2002 yılında bir gemi tarafından tespit edilen dalganın boyutu 29 metreydi. Bu da dünya rekoru demek oluyor. Ayrıca bu rekoru, 2011 yılında Portekiz'de ölçülen 23.77 metrlelik dalga takip ediyor.

Bir memelinin yaptığı en uzun göç

Afrika'da antilopların yaptıkları 3 bin kilometrelik göçler oldukça etkileyici. Amerika'daki karibuların yılda yol aldıkları 5 bin kilometrelik mesafe de müthiş bir azim örneği. Ancak tüm bu yolculuklar, gri balinalar için küçük bir mesafeden oluşuyor.

Yapılan araştırmalar, gri balinaların Rusya'nın doğu kıyısından Meksika'ya kadar 22 bin 500 kilometrelik yolu katettiklerini ortaya koyuyor.

Bu yöndeki bir diğer rekor ise, bir insana ait. Normalde gri balinaların yüzdüğü sular, insanlar için oldukça soğuk olarak nitelendirilir ancak bu nitelendirme, anlaşılan herkes için geçerli değil. Yüzücü Lewis Pugh, Balinalar Körfezi'nde 350 metre yüzerek, "en güneyde yüzen insan" ünvanına sahip oldu.

Dünyanın yaşayan en yaşlı memelisi

Dünyanın en yaşlı memelisi olan Grönland köpekbalığı, hala hayatta. En son Atlantik ve Antarktika Okyanusları'nda görülmüştü.

Yapılan karbon testtleri sonrasında, 272 ila 512 yaşları arasında olan bir Grönland köpekbalığı tespit edildi. Bu durum da, köpekbalığının 1500'lerin başında veya 1700'lerin ortasında doğduğunu gösteriyor.

En hızlı yüzen hayvan

Yelken balıklarının hızı, saatte 40 kilometre civarında. Daha önceden, bu balıkların hızının 110 kilometreye çıktığı düşünülüyordu ancak son araştırmalar bizlere bu hızın 40 kilometre olduğunu gösterdi.

Siyah Marlin balıkları ise, en yakın rakibinden çok daha hızlı. Bu balıklar saatte 129 kilometre hızla yol alabiliyorlar ve adeta rakip tanımıyorlar.

En derine dalan memeli hayvan

Küvier balinası, derine dalma konusunda hiçbir memeliyi rakip olarak görmüyor. Yapılan araştırmalar sonrasında bu balinaların 2 bin 992 metreye daldıkları tespit edildi. Ayrıca bu balinalar 2 saatten fazla nefeslerini tutabiliyorlar, bu da başka bir rekora da sahip olduklarını gösteriyor.