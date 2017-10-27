İki Kadın, Okyanusta Kaybolduktan 5 Ay Sonra Bulundu

Pasifik Okyanusu’nda 5 ay önce kaybolan iki denizci kadın ve bir köpeğin kurtarılma anları, ABD Deniz Kuvvetleri tarafından görüntülendi ve YouTube’da paylaşıldı.

Jennifer Appel ve Tasha Fuiaba isimli iki denizci, köpekleriyle birlikte Hawaii’den Tahiti’ye doğru 3 bin 200 kilometrelik bir yolculuk için geçtiğimiz bahar aylarında yelken açtılar. Fakat teknenin motoru, mayıs ayında patlak veren bir fırtınanın ardından bozuldu. Yollarına yelkenle devam etme kararı alan ikilinin işleri yine pek yolunda gitmedi.

Tahiti’ye varış sürecinin iki ay gecikmesinin ardından denizciler, yardım çağrısı yapma kararı aldılar. Fakat en yakın kara parçası kendilerine o kadar uzaktı ki yardım sinyallerini ulaştıramadılar.

Neyse ki gönderdikleri sinyalin üzerinden uzun zaman da geçmiş olsa bir Tayvan balıkçı teknesinin tespit ettiği bu sinyal, ABD Deniz Kuvvetleri’ne iletildi. Japonya’nın 900 kilometre güneyinde bulunan iki kadın, çevrelerini saran köpek balıklarından kurtarıldı.

İki kadının kurtarılma anları, ABD Deniz Kuvvetleri tarafından kaydedilerek YouTube üzerinden paylaşıldı. O anları anlatan denizcilerden Jennifer Appel, ‘Hayatımızın kurtulduğu sırada hissettiğim şey tam olarak bir rahatlamaydı’ dedi.

Aylarca denizde kalmalarına rağmen hayatta kalabilmelerinin sebebi ise denizcilerin yanlarına bir yıl yetecek kadar yiyecek ve su arıtıcı taşımaları olmuş. Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.