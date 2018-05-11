Okyanusun En Derin Yerinde Rahatsız Edici Bir Şey Bulundu!

Denizler, Dünya terazisinde insanların ağırlığını dengelemek için karşı tarafa koyulan ben büyük ekolojilerden birisidir. Gezegendeki yaşamı bitirmeye ant içmiş tek tür olarak bizler, eğer kısa sürede çözüm bulmaz ya da akıllanmazsak, her şey çok pahalıya mal olacak.

Denizlerinin en derin noktası olan Mariana Çukuru’nun 10.898 metrelik bir bölgesinde plastik torbalar bulundu. Atıklar, Yokosuka'daki Japon Yerbilimleri ve Teknoloji Ajansı (JAMSTEC) tarafından yapılan bir çalışma sırasında ortaya çıktı. ROV ismi verilen araçlar, bu alandan görüntüler topladılar.

Bu derin noktanın 1 kilometre karelik herhangi bir bölgesinde ortalama 335 insan atığı bulmak artık mümkün. Araştırmacılar, 1983 ila Mart 2017 yılları arasında yapılan binlerce analiz dalışı sırasında, yüzlerce yıl boyunca yok olmayacak 3.425 atık tespit ettiler. Metal, kauçuk, olta takımları, cam şişeler ve insan yapımı onlarca farklı türdeki atık da plastik olanlara eşlik ediyordu. Bu veriler sadece gözlemlenebilen atık miktarını ortaya koydu.

Bilim insanlarına göre bu atıklara yakın bir şekilde yaşayan deniz canlıları için endişelenmemiz gerekiyor:

Önceki çalışmalarda bazı deniz canlılarının midesinde de insan atıklarının bulunduğunu ortaya çıkartmıştı. 7 ila 10 kilometrelik derinlikler arasında yaşayan 90 farklı kabuklu hayvanı inceleme altına alan bilim insanları, hayvanların bağırsaklarında naylon, poliamid, polietilen üretiminde kullanılan mikro fiber türü olan Ryon ve Lyocell gibi maddelerle birlikte çok sayıda sentetik içerik tespit ettiler.

Tek kullanımlık ürünlerden çıkan insan atıkları, okyanusun en derin noktasında bile canlı yaşamını tehdit etmeye başladı. Uzmanlara göre antik çağlardan bu yana yaşayan bazı derin deniz türleri, bu atıklar yüzünden tehlike altına girdiler.

İngiltere gibi birkaç ülkede plastik atıklara karşı vergilendirme usulleri uygulanmaya başlandı. Küresel çapta hizmet veren market zincirlerinin poşetleri ücretli olarak vermesi gibi çabalar arttıkça oralardaki atık sayıları azalmayacak, ancak daha fazla birikmelerinin önüne geçmiş olacağız.