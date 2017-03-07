Okyanusun Sırları, Yeni Keşfedilen Balinalar İle Çözülüyor!

Dünyadaki hayatın başlangıcı olarak kabul edilen okyanuslar, yepyeni bir sırra daha öncülük ediyor. Gagalı balinalar, bildiğimiz pek çok şeyi değiştirecek türden. Gagalı balinalara ait bir video, haberimizde önemli bir yere sahip.

Uzay araçlarınıın Pluto'nun buz dağlarını görmemize izin verdiği bir dönemde, yaşayan bir gerçek bir gagalı balinanın videosunun geçen yıl çekildiğini öğrenmek şaşırtıcı gelebilir. Ancak hayatın başladığı yer olan okyanus sayısız gizemle dolu.

Araştırmacı Dee Allen "Son on yılda balina türleri ile eşsiz bilgiler edindik. Yine de edindiğimiz verilerin yeterli olduğunu da söyleyemeyiz.” ifadelerini kullanıyor.

O kadarki çok kısa süre öncesine kadar bilim insanları gagalı balinaların renginden bile habersizdir. Saptanan bilgiler ilginç: Gerçek gagalı balinalar ölümlerinden sonra beyaz işaretlerini çabucak kaybeder.

Bunun gibi araştırmalar kayda değer önem taşıyor zira gagalı balinaları incelemek, hayatın doğduğu okyanusun sırlarını ortaya çıkartmak anlamını taşıyor.

Hayatım kendisini daha fazla araştırmanın bir yolunu bulamazsak, bu çalışmanın gen analizini kullanarak, gagalı balinayı Kuzey Yarıküre'de saptamak da çarpıcı. Zira su hayvanlarının en yaşlılarından biri ile karşı karşıyayız.

Allen, genetik olarak onayladıkları gerçekleri önemsiyor. Allen, "Gagalı balinaların çoğu hakkında çok az şey biliniyor ve farklı türlerin ortaya çıkması ile pek çok çözülmesi gereken gizem ortaya çıktı. Yine de edindiğimiz bazı bilgiler var: Yaşlandıkça dişi ve erkek balinalar birbirleriyle olan benzerliklerini kaybediyor” ifadelerini kullanıyor.

Diğer bir bilim insanı Aguilar de Soto, bu canlıları “muhteşem” olarak nitelendiriyor.

Aguilar de Soto, "Bu canlılar inanılmaz. Devasa akciğerleri ile 3 kilometreye kolayca dalabiliyorlar. Havayı soluyup, suların derinliklerinde doğum gerçekleştiriyorlar. Onlarda tıpkı bizim gibi memeli. Hava soluyan, suyun altında inanılmaz şeyler gerçekleştirip, bebeklerini emziren bir memeli." açıklamasını yaptı.