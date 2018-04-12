Olası Bir 3. Dünya Savaşı’nda Güvenle Yaşanacak 10 Ülke!

Rusya-Amerika krizinin alevlendiği bu günlerde, olası bir 3. Dünya savaşı olursa pek çok ülke nükleer açıdan tehlikeli konuma geliyor. İşte, dünya ülkeleri arasında en güvenli sayılabilecek 10 ülkeyi sizler için listeledik.

Dünyanın en büyük iki askeri gücü olan Amerika ile Rusya arasında restleşmeler devam ediyor. Suriye’de uygulanan kimyasal silahlardan dolayı karşı karşıya kalan iki devlet, Trump’ın dün Twitter hesabından paylaştığı bir gönderiyle “3. Dünya Savaşı Başlıyor mu?” sorusunu gündeme getirmişti. Bugün de İngiltere’nin Kıbrıs Rum kesimine uçaklarını göndermesi, Çin, İran ve İsrail’den çarpıcı açıklamalar gelmesi ülkemizin de arada kalacağı bir dünya savaşını akıllara getirdi.

Öncelikle böyle bir olayın zarar ve katliamdan başka bir şey getirmeyeceğini söyleyerek bu sorunların bir an önce çözülmesini temenni ediyoruz. Savaşa giren ülkelerin ellerinde bulunan nükleer güç göz önüne alınırsa, kesinlikle “Dünya”nın kaybedeceği bir savaş olacağını öngörebiliyoruz. Türkiye’nin de savaşın tam ortasında kalacağı düşünülürse, böyle bir savaşın patlak verme durumuna göre insanlığın yeni yerlere göç etmesi gerekebilir. 3. Dünya Savaşı’nın her ne kadar kullanımı yasak olsa da nükleer saldırılarla olacağı düşünüldüğü için, bu felakete karşı en güvenilir ülkeler belirlendi.

Trump’ın göreve geldiği 2 yılda on yedinci kez “Dünya Savaşı Başlıyor” konusunu konuştuğumuz için bu duruma alışmış olabiliriz, ancak bu sefer en az Amerika kadar Rusya’nın da sert açıklamalar yaptığını gördük ve açıkçası Putin’in Trump’a benzemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Olası bir nükleer savaşında insanlığın sığınabileceği 10 ülke:

10 - İrlanda

İrlanda, 1930 yılından beri askeri alanda tarafsızlığını koruyor. 3. Dünya Savaşı yaşanırsa muhtemelen bu ülke tarafsızlığını korumaya devam edecektir.

9 - İsviçre

İsviçre, 1815 Paris Antlaşması’ndan beri askeri tarafsızlığını koruyor. Dağlarını yabancı işgaline karşı güçlendiren bu ülke, dünya savaşından uzak durmak isteyen insanlar için ideal ülkelerden biridir.

8 - Slovenya

Dünya savaşı yaşandığında diğer dünya ülkelerinin enerji kaynaklarına güvenmemek gerekiyor. Sürdürülebilir termal, güneş ve hidroelektrik enerji kaynakları ile dış dünyaya enerji açısından tamamen bağımsız olan Slovenya, ilk 2 dünya savaşından kaçındığı gibi bu savaştan da uzak duracaktır.

7 - Fiji

Güney Pasifik Okyanusu’nda bir ada olan Fiji, coğrafik olarak tamamen izole edilmiş güvenli bir yerdir. Ülke küresel çatışmalardan uzak durduğu için olası bir dünya savaşında tarafsız kalması bekleniyor.

6 - Danimarka

Danimarka burada ayrı bir konumda yer alıyor. Kuzey Atlantik Anlaşması sayesinde, ülke savaşa sürüklense dahi Grönland biraz soğuk olsa da bu tarz savaşlara çok uzak olacak ve kimsenin aklına gelmeyecek bir bölge olarak gözüküyor.

5 - Avusturya

Avusturya, Küresel Barış Endeksi 2017’nin listesine göre 4. sırada yer alıyor. 1. Dünya Savaşı’ndaki ağır yenilginin ardından bu tarz savaşlara karşı tarafsızlığını koruma kararı almıştır. 3. Dünya Savaşı’nda da Avrupa’da tarafsız kalan birkaç ülkeden biri olması bekleniyor.

4 - Portekiz

Küresel Barış Endeksinde üçüncü sırada yer alan Portekiz, dünyanın en istikrarlı ülkesi olarak kabul ediliyor. 2. Dünya Savaşı’ndan beri çatışmaları sonlandıran ülke, bu tarz bir savaşa girmeyecektir.

3 - Yeni Zelanda

Bu ülkenin en iyi yönlerinden biri kendi kendine yetme çabasıdır. Elektriğin yarısından fazlasını hidroelektrik sistemleri ile çözen ülke, aynı zamanda dünyanın en verimli topraklarına sahiptir. Avustralya adasında yakın daha küçük bir ada olan Yeni Zelanda, olası bir dünya savaşında sağlam ülkelerin başında geliyor.

2 - Kanada

Kanada, Küresel Barış Endeksi’ne göre dünyanın en barışçıl ülkesi olarak kabul ediliyor. İç savaş ve uluslararası çatışmaların da yok denecek kadar az olduğu ülke, en az savaşa karışan ülkelerden biridir.

1 - İzlanda

İzlanda, Küresel Barış Endeksi’ne göre dünyanın en barışçıl ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülkenin coğrafik konumu da Amerika, Kuzey Kore, Rusya, İran gibi ülkelerden uzak olduğu için olası bir nükleer saldırıda en korunaklı yerlerin başında geliyor.

Bu listede ülkemiz olarak yer almayı çok isterdim, ancak ne yazık ki şu anda Rusya, İran, Amerika gibi ülkelerin savaş noktalarının tam ortasındayız. Bu sebeple böyle bir savaşın çıkmasını hiç istemeyiz. Ülke olarak savaşa hiç girmesek dahi, olası nükleer saldırılar yüzünden ülkemize çok ciddi zararlar gelebilir. Son olarak daha önce Nükleer bomba patlarsa sonrasında ne olacağını anlattığımız videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.