Olası Bir Aslan Saldırısında Nasıl Hayatta Kalınır?

Neticede Afrika'da yaşamıyoruz ve Türkiye'de, hayvanat bahçesi, sirk vb. yerler dışında aslan görebilmek pek de mümkün değil elbette.

Ama insan yine de merak ediyor; ola ki bir aslanın saldırısına uğrarsak, ne yapabiliriz? Ya da bir şey yapabilir miyiz, kurtulma şansımız var mı? Sizler için araştırıp, beğeneceğinizi umduğumuz bir özet çıkardık...

1. Koşmayın. Aslan büyük ihtimalle sizi görmüş ve kokunuzu almıştır. Bu yüzden, koşmak, sizi daha da dikkat çekici kılar.

2. Palto, ceket vb. elbiseleri yanlarından tutup iki tarafa doğru açarak fiziksel anlamda daha büyük görünmeye çalışın. Zira aslanlar ve öbür yırtıcılar, görünüş bakımından cüsseli canlılara saldırmaya daha az meyillidirler.

3. Eğilmeyin, yere yatmayın yahut geri adım atmayın. Ellerinizi sallayın ve bağırın. Ona, korumasız bir canlı olmadığınızı gösterin.

4. Yanınızda bir çocuk varsa, koşmasını engelleyin. Çocukların sesi daha ince ve yetişkinlere kıyasla daha hareketli oldukları için, daha fazla risk taşırlar.

5. Olabildiğince yavaş bir biçimde geri çekilmeye başlayın. Aslanın hedefini ve otoritesini gözleyin.

6. Şayet, aslan hala agresif hareketler sergiliyorsa, taş fırlatın. Onu, basit bir av olmadığınıza ve tehlikeli olabileceğinize inandırmaya çalışın. Bunun için, birkaç tane taş fırlatabilirsiniz.

7. Saldırırsa, karşı koyun ve direnin. Kafa, bilhassa göz çevresi ve ağız kısmına vurun. Sopa ya da yumruk, elinizde ne varsa onunla yapabilirsiniz. Fakat boynunuzu koruyun! Yırtıcılar avının daha çok boyun kısmını ısırırlar ve sürükleyerek götürürler.