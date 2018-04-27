Çığ Felaketinden Sonra Nasıl Hayatta Kalabilirsiniz?

Ne yazık ki güzel bir kar tatilinde başımıza gelebilecek felaketlerden birisi de çığdır. Peki olası bir çığ felaketinde nasıl hayatta kalırız?

Her ne kadar önümüz yaz olsa da karlı bir bölgede tatil yapmak oldukça eğlencelidir. Ancak aşırı soğuk ya da çığ gibi durumlar başımıza gelebilir. Çığ gibi durumlarda ne gibi yöntemlerle hayatta kalacağınızı ve çığdan kurtulmanın bazı yollarını sizlere açıklıyoruz.

ABD'de her yıl ortalama 27 kişi çığ felaketinden dolayı hayatını kaybediyor. İşin can sıkıcı tarafı ise çığın asıl sebebi yine kurbanlar. Çığlar, insanların karşılaşabileceği en büyük felaketlerden birisidir. Çığlar, saniyeler içinde, trenleri raylarını süpürüp, ağaçları söküp bütün binaları yıkabilirler. Ancak bu tür bir felakette hayata tutunabilmek için birkaç yol var.

Bir çığdan kaçınmanın yolu var mıdır? Çığın gelebileceği yerler, dik yamaçlara sahip karla kaplı dağlardan açıkça anlaşılır. Özellikle, 30-45 derece arasında eğimlerden bunu anlayabilirsiniz. Ancak çok yüksek bir dağa tırmanmak ya da çok dik yamaçlarda kayak yapmakta ısrarcıysanız başparmak kuralını bilmeniz çok önemlidir. Çığların çoğu, ağır bir kar fırtınasından sonra özellikle rüzgarlı bir şekilde gerçekleşir. Rüzgarlar karı daha sıkı bir şekilde toplayabilir ve üstte güçlü, yoğun bir kar tabakası oluşturabilir.

Ancak bu katmanlar sayesinde de olası bir çığı tahmin etmeniz çok zor olabilir. Eğer bulunduğunuz yerdeki altta yatan kar tabakası tepeden daha zayıf ise, tek gereken doğru basınç ve bam! Duyduğunuz şey muhtemelen ilk bu olur, kağıtlardan oluşan bir ev gibi. Çevrenizdeki kar tabakasında çatlaklar görebilirsiniz. Eğer becerebilirseniz kalın tabakadan çıkmayı deneyebilirsiniz. Çünkü birkaç milisaniye sonra kar tabakası daha da aşağı inecek. Kaçamadınız mı, çevrenizde bir ağaç arayın. Ağaç da mı yok?

Sonrasında biraz korkutucu bir gezintiye çıkacaksınız. Ümidinizi kaybetmeyin, hala hayatta kalma şansınız var. Öncelikle fazla su yutmamak için ağzınızı kapatın ve bir şeye çarpmamaya çalışın.

Çığa yakalanmak, şiddetli bir okyanus dalgasına yakalanmak gibidir. Ölümlerin %70'den fazlası, kişinin nefes alamaması nedeniyle meydana gelir. İşte bu yüzden başınızı, etrafınızdaki karların üzerinde tutmaya çalışmanız şart. Çevrenizdeki şekiller sizi çok korkutmasın, eğer yüzeye yakınsanız üzerinizdeki karı tekmeleyin hatta yanınızda bir sırt çantası varsa ona tutunun.

En yüksek ikinci ölüm riski de bir ağaç, kaya veya başka bir sabit nesneye yüksek hızda çarpmaktan kaynaklanan travmadır. Sırt çantanızı açık tutun ve kendinizi korumak onunla koruyun. Ne yazık ki kar, çığ sırasında o yumuşak kar olmayacak. Üstünüzde bulunan kar, neredeyse bir beton kadar sert olacak. Bu yüzden eğer alt yüzeydeyseniz kazmanız neredeyse imkansız.

İçinde bulunduğunuz şey, dışarıda bıraktığınız CO2 ile sizi saran bir buz tabakası. Bir plastik poşeti kafanızın üzerine bantlayabilirsiniz. Boğulmayı önlemek için elinizle yüzeyi yumruklamaya çalışın.

İstatistikler göre 15 dakika içinde kurtulur ya da kurtarılırsanız hayatta kalma şansınız epey bir yüksek, 20 dakika içinde ise hayatta kalma şansınız %30'a düşer. Gelişmiş teknolojiyle birlikte hayatta kalma olasılığınızı önemli ölçüde artırabilirsiniz. Hatta herhangi bir çığ riski bulunan yere gitmeden evvel kendiniz için bir çığ işareti ekleyebilirsiniz. Ayrıca sizi çığda sapasağlam tutacak bir hava yastığı pakedi de giyinebilirsiniz.

Bu teknolojiyle bile, güvenliğiniz yüzde yüz sağlanmaz o yüzden kar tatili yaparken gittiğiniz yerlere dikkat etmekte fayda var.