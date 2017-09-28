Olası Kuzey Kore Saldırısında 15 Bin Masum İnsan Ölebilir!

Kuzey Kore ile Amerika arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Her geçen gün savaşa birkaç adım yaklaştığımız bugünlerde, Kuzey Kore'nin Hawaii'ye yapacağı olası bir nükleer saldırının ardından en az 15 bin masum sivilin ölümüne yol açabileceği belirtildi.

Kuzey Kore ve Amerika arasındaki gerilim her geçen gün üst safhalara tırmanıyor. Bugün yapılan açıklamayla, Kuzey Kore'nin Hawaii'ye düzenleyeceği herhangi bir nükleer saldırının ardından, en az 15 bin masum insanın hayatını kaybedebileceği belirtildi.

Vatandaşlarını olası bir saldırıyı öncenden haberdar edecek siren sistemini devreye sokan Amerika, Kuzey Kore'ye karşı önlemlerini arttırmaya başladı.

ABD hükumet dosyalarının içerisinde, Kuzey Kore'nin Hawaii'yi hedef aldığı saldırılarda en az 15 bin kişinin hayatını kaybedeceğine yer verilmiş. Alarm durumunu en üst düzeye çıkartan Hawaii yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer saldırılarının ardından insanların yüzde 60'ının ciddi sakatlıklarla baş başa kalacağı yönünde rapor bildirdi.

ABD yetkilileri, nükleer silahların fırlatıldıktan sonraki ilk 20 dk içerisinde, araştırmalarda da belirtildiği gibi ciddi zaralar verebileceğini vurguladılar. Her daim tetikte bekleyen Hawaii yönetimi, olası bir saldırıya karışı erken haber verme sistemini devreye soktularını da kamuoyuna duyurdu. Aşağıdan sizler için önceden hazırladığımız Kuzey Kore, ABD'ye Nükleer Füze Atarsa Ne Olur? adlı videomuzu izleyebilirsiniz.