Olası Bir Nükleer Savaş, Gezegenimizi Nasıl Etkiler?

Günümüzde yeni bir savaşın çıkması durumunda bu savaşın nükleer güçlerden faydalanacağı artık açık açık görülüyor. Peki böyle bir savaşın dünyamızı nereye götüreceğini hiç düşündünüz mü?

Dünyanın yaşayacağı felaket senaryolarını sürekli konuşuyoruz. Asteroidler, gama ışınları, süpernovalar, güneş fırtınaları gibi birbirinden farklı felaket senaryosu varken belki de en önemlisini hep göz ardı ediyoruz. Ülkeler olarak kendini korumayı hedef bilmiş 9 ülkenin elinde bulunan 15.000’e yakın nükleer bombadan bahsediyorum. Peki, bu ülkeler yüzünden tüm dünyanın girdiği riski neden göremiyoruz? Yaşadığımız ve yaşayabileceğimiz tek yuva olan dünyaya yeterince zarar vermemişiz gibi, onun her an kökünü kazıyabilecek 15.000 silahla donatılmış durumdayız.

Son zamanlarda Kuzey Kore ile Amerika’nın gerginliklerinden dolayı yeniden gündeme gelen bu olay, 2014 yılında yapılan bir araştırmayla ne kadar ciddi bir durum olduğunu gözler önüne seriyor. Bilim insanları 2014 yılında Pakistan ile Hindistan arasında yapılacak olası bir nükleer savaşın sonuçlarını araştırmışlar. Amerikan Jeofizik Birliği(AGU) dergisinde yayınlanan araştırmada, tarafların 50 tane 15 kilotonluk nükleer bomba patlattığı taktirde yaklaşık 5 teragram siyah karbon üretilerek, stratosferin yoğun şekilde ısınmasını sağlayacağı sonucuna ulaşışmış. Böyle bir etki, dünyanın son 1000 yılda gördüğü en soğuk günlere döneceği anlamına geliyor.

Böyle bir savaşın etkisi 10 yıldan daha kısa bir sürede ozon tabakasını %20-50 oranında yok eder ve Güneş’in radyosyonuna karşı bizi savunmasız bırakır. Anlayacağınız böyle bir nükleer savaş bile dünyayı geri dönülmesi imkansız bir noktaya sokacak. Üstelik günümüzde bulunan nükleer bombaların 15 kilotondan çok daha fazla olduğu düşünülürse bu durum daha fazla ciddileşiyor. Bilindiği gibi Amerika’nın elinde 1.200 kiloton(1.2 megaton) değerinde nükleer bomba var. İşin daha da ilginci bu bomba bile dünyanın en güçlü bombası değil.

Durum günümüze uyarlandığında Amerika’nın tek bir bombasının bile dünyayı geri dönüşü imkansız bir noktaya getireceğini söyleyebiliriz. Kuzey Kore cephesinde ise nükleer bombaların 20-30 kilotonluk güçlerde olduğu düşünülüyor. Ne olursa olsun olası bir nükleer savaş dünyanın ve insanlığın sonunu getirebilir. Umarım ülkeler bunun farkına varabilirler ve nükleer savaşlar başlamadan buna bir dur diyebilirler.