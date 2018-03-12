Olası Uber Yasağına İlişkin Nevşin Mengü’den Tepki Paylaşımı

İstanbul’da hizmet veren Uber şoförlerine yönelik artan tepkilerin şiddet boyutuna taşınması, hükümeti harekete geçirdi. Muhalefet cephesinin de istemediği Uber, ülkemizde “yetkisiz yolcu taşımacılığı” yaptığı gerekçesiyle yasaklanmak üzere. Sosyal medya kullanıcıları duruma tepkili.

Yolcu taşımacılığına yeni bir soluk getiren ABD merkezli teknoloji şirketi Uber, sadece yolcu taşımacılığı alanında çalışmıyor. Buradan elde edilen finansmanın büyük çoğunluğu, gelecekte kurulması beklenen uçan araç trafiğinin standartlarını belirlemek için ar-ge çalışmalarına yatırılıyor. Aynı zamanda Uber, insansız araç denemeleri yapan sayılı teknoloji devleri arasında bulunuyor.

Ülkemizde sadece İstanbul, Çeşme ve Bodrum’da faaliyet gösteren şirket, arabası olan insanların yolcu taşımacılığı yaparak ek gelir elde etmelerine de olanak tanıyor. Elbette tüm bunlar olurken sarı taksilerin gözden düştüğü de bir gerçek. Ülkemizde 5000’i aşkın Uber şoförü var ve şirket küresel çapta 83 ülkenin 647 şehrinde faaliyet gösteriyor.

Taksicilerle Uber şoförleri arasında bir süredir artan gerginlikler, Uber şoförlerinin sayısız tehdit almalarına ve hatta dayak yemelerine kadar uzandı. Uber şoföreleri özellikle İstanbul’da sarı taksiciler tarafından sürekli sahte randevu aldıklarını veya yolda önlerinin kesildiğini dile getiriyorlar.

Duruma el atan hükümet ise Uber’i yasaklamaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre şirketin ülkemizdeki faaliyetleri “yetkisiz yolcu taşıma” gerekçesiyle durdurulmak üzere.

Yasaklama kararına ilişkin yapılan ilk açıklamalar ise sosyal medyada genişi yankı uyandırıyor. En tepkili paylaşımlardan birisi de gazeteci Nevşin Mengü’den geldi:

Cüneyt Özdemir de tepkisini yasalarla bağdaştırarak dile getirdi:

Sosyal medya kullanıcıları, olası yasağı en az Mengü kadar tepkiyle karşıladılar:

Son aylarda toplam 30’u aşkın Uber sürücüsü, taksicilerin saldırısına uğradı.