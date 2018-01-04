YouTube sayesinde küresel üne kavuşan isimlerin çoğu, ölümsüzleşmek için her yolu deniyorlar. Bu hafta intihara teşvik eden bir içerik yayınladığı ve bir kurbanın son mektubunu videosunda açık ettiği için tepki toplayan Logan Paul, acaba bunu bilinçli olarak mı yaptı?

YouTube, internet çağının en kitlesel oluşumlarından birisi, her saniye saatlerce uzunluktaki videoların yüklendiği platformda tanınan ve bilinen bir sima haline gelmek gittikçe zorlaşıyor. Yaptıkları içerikler ve disiplinli çalışmalarıyla ülkemizde ve bütün dünyada tanınan YouTube ünlüleri, daha fazla tanınmak için ellerinden gelini yapıyorlar.

Elbette bu noktada gerçekten düzgün içerikler üreten yayıncılardan değil, insanların zayıf noktalarına basarak ya da click bait videolar hazırlayarak kitle kazanan kişilerden bahsediyoruz.

Eğer dünya çapında tanınan bir YouTube yayıncısı olduysanız, gerçekten büyük kitlelere seslenmeniz ve milyon dolarlık sponsorluk anlaşmalarına imza atmanız mümkün. Son aylarda 15 milyonun üzerinde aboneye sahip olan ve dünyanın en tanınan internet simaları arasına gire Logan Paul, fazlasıyla tartışma konusu oldu. Çünkü kendisi Japonya’da “intihar ormanı” olarak bilinen bir bölgeye gidip bir ceset bularak üzerindeki intihar mektubunu videoda yayınlamayı tercih etti.

Başlarda bu yaptığı şeyin yanlış olmadığını dile getiren ve o kişinin ailesi dahil olmak üzere, intihara meyilli olan gençleri göz ardı ettiğini düşünmeden eleştirilere karşı çıkan Paul, geçen iki günün ardından özür dilemişti.

İntihar ormanı gibi dramatik bir mekan hakkında alaycı konuşmak hatalı bir davranış. Hele ki orada ölen insanların ardından izlenme kazanmaya çalışmak, sorunun boyutunu daha da katlıyor. Medyanın zaten farklı sebeplerden dolayı fazlasıyla ilgi duyduğu bu bölgeyi kendi tarzı ile ele almak istemiş olabilir Paul, ancak hata yaptığı son derece açık.

Gelen tepkiler üzerine platformdan kaldırılan video, YouTube tarihi için bir dönem noktası niteliğinde. İnsanların intihar ettiği bir yerde ceset bulma, ona yaklaşma ve tüm kasvetli havaya rağmen o insanın son mektubunu okuma davranışı belki de tüm zamanların en tat kaçıran hareketi oldu.

Herkes şu an o ormana insanların neden gittiklerini ve Japonya’nın disipliner kültüründen kaynaklanan psikolojik bunalımların intihara nasıl neden olduğunu tartışıyor.

Ancak akılları karıştıran bir başka soru ve aslında sorun da var: Paul kardeşlerin bulduğu bu ceset gerçek miydi, her şey aslında kurgudan mı ibaretti?

Tartışılan konular ne kadar ağır olurlarsa olsunlar, Logan Paul hala önemli bir kitleye sahip ve bu olaylar onun daha çok tanınmasına yol açıyor. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ya, tam da o hikaye. Logan Paul aslında kötü bir reklam yapmış olabilir.

Bu kanıyı daha da mantıklı hale getirmek için Paul kardeşlerin henüz bu kadar tanınmadan önceki yayınlarına göz atmak yeterli. Sadece eğlence ve komedi üzerine yapılan içerikler zamanla toplumu gereksiz yere meşgul eden konular paralelinde gelişmeye başladı. New York Times’tan tutun Asya’nın en ücra köşelerinde ve Sibirya’da bile bu adamın yaptıkları konuşuluyor.

Analizlere göre Logan Paul’un kanalı bu videodan sonra aniden 100 bin abone birden kazanmış durumda. Diğer taraftan hayranları, yayınladığı özür mesajından sonra onun için destek toplamaya devam ediyorlar. Geçen yıl ırkıçı yaklaşımlarından dolayı büyük bir maddi zarara uğrayan dünyanın en büyük YouTube yayıncısı PewDiePie hala kaldığı yerden daha fazla aboneyle yayın hayatına devam ediyor. YouTube canavarları öldürmüyor, onları besliyor.

Yeni nesil yayıncılar dikkat çekmek uğruna her şeyi yapabiliyorlar. Google bu işin önüne geçmek için yapay zeka destekli yazılımlar üzerinde çalıştığını söylese de nafile. Çünkü bazı insanların adını duyurması ve platformun kalıcılığını yitirmemesi için algı yaratmaya ihtiyaçları var.

İzlediğimiz çoğu içerik aslında tamamen yalanlar üzerine inşa edilmiş kurgusal gerçeklik safsatalarından ibaret. Hatta insanlar bu yayınlardan o kadar çok sıkıldılar ki onları toprağa gömüp bir de üzerlerine kürekle kum atan dobra yayıncıları izlemeye başladılar. Hatta bunun ülkemizde de Yorekok gibi örnekleri var.

Şakalar eğlencelidir, ancak insan hayatı söz konusu olduğunda tüm eğlencelerini yitirirler.